İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının iş birliğiyle son iki haftada kapsayıcı bir siber operasyon gerçekleştirildi.

39 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ile çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına karıştığı tespit edilen 669 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 361’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 191 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise devam ediyor.

Dolandırıcıların Yeni Tuzağı Sahte TOKİ Siteleri

Yürütülen geniş çaplı soruşturmada, siber suç örgütlerinin vatandaşları tuzağa düşürmek için kullandığı yöntemler tek tek ifşa edildi. Şüphelilerin özellikle "TOKİ Sosyal Konut Projesi" temalı sahte internet siteleri tasarladığı belirlendi.

Vatandaşları bu sahte platformlar üzerinden ağlarına düşüren şebekenin;

"Başvuru ücreti",

"Dosya masrafı",

"Vergi ödemesi"

adı altında haksız kazanç temin ettiği ortaya çıkarıldı.

Banka Hesapları ve Sosyal Medyaya Dikkat!

Operasyon detaylarında, şüphelilerin sadece sahte sitelerle sınırlı kalmadığı görüldü. Mağdur olan vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına izinsiz erişim sağlayan dolandırıcıların; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerindeki para transferlerine aracılık ettikleri ve bu sistemlerin reklamını yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden;

"Beyaz eşya satışı",

"Hisse ve yatırım ortaklığı",

"Cazip ürün bedelleri"

gibi sahte vaatlerle çok sayıda kişinin mağdur edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin ise çevrim içi ortamda çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundurduğu kaydedildi.

Bakanlıktan Kararlılık Mesajı ve Teşekkür

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyona ilişkin yapılan resmi açıklamada, suçla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz."

Açıklamada ayrıca, başarılı operasyona imza atan Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve sahada görev alan tüm emniyet mensupları tebrik edildi.