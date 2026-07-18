Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde buğday ekili tarlada çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, traktörler ve kendi imkanlarıyla yangına ilk müdahaleyi yaparak alevlerin daha büyük bir alana sıçramasını önlemeye çalıştı.

Belediye ve İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Yangın sırasında bölgede sulama çalışması yapan Darende Belediyesi'ne ait su tankeri de söndürme çalışmalarına destek verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşlarla koordineli şekilde yürüttükleri çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü.

30 Dönüm Buğday Ekili Alan Zarar Gördü

Yangında yaklaşık 30 dönüm buğday ekili tarım arazisi zarar gördü. Maddi kayba neden olan yangının çevredeki diğer tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınması olası daha büyük bir felaketin önüne geçti.