Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe aradığı yıldızı Güney Amerika'da buldu. ESPN kaynaklarına göre İstanbul ekibi, Brezilya futbolunun yeni gözdelerinden Andre'yi renklerine bağlamak için yarışa dahil oldu.

İtalyan temsilcisi Juventus geçtiğimiz hafta oyuncunun kulübüyle resmi teması kurdu. Bu hamlenin ardından sarı-lacivertli kurmaylar da masaya teklifini sundu.

CORINTHIANS BONSERVİS ŞARTLARINI NETLEŞTİRDİ

Brezilya ekibi genç orta sahanın takımdan ayrılması için mali beklentilerini belirledi. Yönetim transferin gerçekleşmesi halinde on sekiz milyon avro garanti ücret istiyor. Anlaşma taslağında ayrıca dört milyon avroluk bir bonus maddesi yer alıyor.

Bu rakam sadece oyuncunun ekonomik haklarının yüzde sekseni için geçerli.

Yirmi yaşındaki futbolcu halihazırda kendi bonservis haklarının yüzde otuzunu elinde bulunduruyor. Andre transfer sürecinde bu payın yüzde onluk kısmını kulübe devredecek. Genç oyuncu kalan yüzde yirmilik hakkını ise kendi üzerinde tutacak.

SÖZLEŞMESİ 2029 YILINDA BİTİYOR

Orta saha oyuncusunun Corinthians ile Aralık 2029 tarihine kadar geçerli bir kontratı var. Brezilya temsilcisi oyuncusunu garanti altına almak amacıyla mevcut sözleşmeye yüz milyon avroluk dev bir serbest kalma maddesi ekledi.