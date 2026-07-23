Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni sezonda uygulayacağı yabancı oyuncu sınırına dair tartışmalar resmi bir açıklamayla noktalandı. Riva'daki TFF tesislerinde kameralar karşısına geçen Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, futbol kamuoyunun merakla beklediği kuralın geleceğine dair net mesajlar verdi. Başkan Doğan, federasyon yetkilileriyle yaptıkları son temasların ardından 10+4 şeklindeki mevcut yabancı oyuncu sisteminin kesin olarak süreceğini bildirdi.

YABANCI KURALI DEĞİŞMEDİ

Kulüplerin transfer planlamalarını doğrudan etkileyen bu katı kural, takımların yeni sezon yapılanmasında temel belirleyici rol üstleniyor. Yürürlükteki 10+4 sistemine göre, Süper Lig ekipleri kadrolarında 10'u koşulsuz olmak üzere toplam 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Geriye kalan 4 yabancı oyuncunun ise mutlaka 23 yaş altı statüsünde olması gerekiyor. Sınırın esnetilmesine yönelik bazı ekiplerin beklentileri bulunsa da federasyon yönetimi geri adım atmayarak mevcut stratejisini korudu.

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFINDAN NET MESAJ

Ertuğrul Doğan, sürecin nasıl ilerlediğini detaylandırırken TFF ile kurulan temaslara da değindi. Kulüplerin bütçe ve kadro planlaması çoktan bu kararlara göre şekillendi. Trabzonspor Başkanı sıfatıyla da konuyu değerlendiren tecrübeli isim, hiçbir kulübün artık yeni bir senaryoya sıcak bakmayacağını vurguladı.

Doğan, federasyonun değişmeyen duruşunu şu doğrudan alıntıyla futbol dünyasına duyurdu:

“Genel anlamda kuralın değişikliği gündemde değil. Bizim böyle bir görüşümüz vardı. En son aldığımız karar bir ay önceydi. Daha önce de bir karar alınmıştı. Federasyonla görüşmüştük ve kararı değiştirmeyeceklerini söylemişlerdi. Sonrasında bir kez daha görüştük ve federasyon, kararında durduğunu ve kararın değişmeyeceğini bildirdi. Bu saatten sonra bir değişiklik olmayacak. Biz de yapılanmamızı ona göre yaptık, Trabzonspor da bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmaz.”