Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Hasan Çeri, 14-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenecek Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası’nda, Görme Engelliler Futbol A Milli Takımı teknik ekibinde antrenör olarak görev yapacak.

Yaklaşık bir yıldır Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, son hazırlık kampına 7 Ağustos’ta İstanbul Riva Milli Takım Tesisleri’nde başlayacak. Milli takım, kamp sürecinin ardından 14 Ağustos’ta Fransa’ya hareket edecek.

Son Avrupa Şampiyonası’nı ikincilikle tamamlayan Görme Engelliler Futbol A Milli Takımı, bu kez Strazburg’da şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkacak. Teknik ekipte yer alacak Hasan Çeri de bilgi ve tecrübesiyle milli takımın başarısı için görev yapacak.

B Grubu’nda mücadele edecek Türkiye, organizasyonda İspanya, Romanya ve İtalya ile karşılaşacak. Milliler, gruptaki ilk maçını 17 Ağustos’ta İspanya’ya karşı oynayacak.

Avrupa’nın en prestijli organizasyonlarından birinde mücadele edecek Görme Engelliler Futbol A Milli Takımı, şampiyonluk hedefiyle Türkiye’yi temsil edecek.