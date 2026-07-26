UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik Zabrze rövanşına hazırlanan Fenerbahçe'de bir yandan da yeni sezon kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda uygulayacağı 10+4 yabancı oyuncu kuralında geri adım atmaması, sarı-lacivertli yönetimi kadrodaki yabancı kontenjanı konusunda önemli kararlar almaya zorluyor.

Yeni sezonun ilk resmi müsabakasında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek avantaj yakalayan sarı-lacivertlilerde, kadro mühendisliği çalışmaları yoğunlaştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Fred, Jayden Oosterwolde, N'Golo Kante, Nelson Semedo ve Anderson Talisca'nın ayrılık ihtimalleri masadaki yerini aldı. Yönetimin, teknik direktör İsmail Kartal'dan gelecek rapor doğrultusunda bu beş isimden üçünün satışını onaylaması bekleniyor.

FRED İÇİN NİHAİ KARAR BEKLENİYOR

Ayrılacak isimler arasında adı sıkça geçen Brezilyalı orta saha Fred hakkında teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları yankı uyandırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, Gornik Zabrze karşılaşmasının ardından tecrübeli futbolcu için "Bu sezon bizimle olacak." ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Kartal'ın bu sözlerine rağmen Brezilyalı oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin, yaz transfer döneminin son gününe kadar gündemde kalabileceği aktarılıyor.

Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de, yabancı kontenjanını rahatlatacak hamlelerin hangi isimler üzerinden gerçekleşeceği transfer sürecinin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.