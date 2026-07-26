Gecenin bir yarısında gözleri aniden açmak ve yatakta dönüp durmak, sanılanın aksine olağan dışı bir durum kabul edilmiyor. Uyku uzmanları, gece boyunca birkaç kez uyanmanın sağlıklı bir uykunun doğal bir parçası olduğunu vurguluyor. Ancak bu uyanıklık halinin uzaması ve zihnin yeniden uykuya geçişe direnmesi farklı etkenlerden kaynaklanıyor.

İngiltere’deki Sleepyhead Clinic’in direktörü ve uyku fizyoloğu Stephanie Romiszewski, kesintisiz tek parça bir uykunun zorunlu olmadığının altını çiziyor. Sağlıklı yetişkinlerin gece boyunca yaklaşık 90 dakikalık döngüler halinde ilerleyen uykuda iki ila dört kez kısa süreli uyanabileceğini aktaran uzmanlar, bu anların çoğu zaman yalnızca birkaç saniye sürmesi sebebiyle hatırlanmadığını bildiriyor.

UYKU DÖNGÜSÜ VE SABAHA KARŞI HASSASİYET

Gecenin ilk saatlerinde derin uyku evresi baskınken, sabaha doğru uyku yapısı belirgin şekilde hafifliyor. Bu durum, ortamdaki küçük bir sesin, ışığın ya da fiziksel bir rahatsızlığın kişiyi anında uyandırmasına zemin hazırlıyor. Gece 22.00 ile 23.00 saatleri arasında uyuyanlar için 02.00 ve 03.00 suları, derin uykunun büyük ölçüde tamamlandığı en hassas zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

STRES VE SAĞLIK SORUNLARININ ETKİSİ

Araştırmalara göre temel problem uyanmakta değil, zihnin bu durumu bir sorun olarak algılamasında yatıyor. Vücut yeni güne hazırlanırken sabaha karşı kortizol hormonu doğal bir artış gösteriyor. Kaygılı veya stresli bireylerde bu yükseliş daha belirgin hale geliyor ve yeniden uykuya geçiş zorlaşıyor. Kişinin "Ya tekrar uyuyamazsam?" endişesi ise beynin uyanıklık halini tetikliyor.

Sık yaşanan gece uyanmalarının arkasında yalnızca stres yer almıyor. Bazı fizyolojik ve çevresel faktörler de uykunun bölünmesinde rol oynuyor:

Uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromu

Tiroit hastalıkları ile yüksek kaygı seviyesi

Akşam saatlerinde tüketilen ağır yemekler

Fazla kafein, şeker veya alkol kullanımı

KADINLARDA NEDEN DAHA SIK GÖRÜLÜYOR?

Yapılan incelemeler, kadınların erkeklere kıyasla gece uykusunda daha sık uyandığını saptadı. Adet dönemi, hamilelik ve menopoz gibi hormonal süreçler kadınların uyku düzenini doğrudan etkiliyor. Buna ek olarak ev içi sorumluluklar ile çocuk bakımının yarattığı görünmeyen zihinsel yük de uyku kalitesine olumsuz yansıyor.

YENİDEN UYUMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Gece uyanmalarını tamamen durdurmaya çalışmak yerine doğru alışkanlıklar kazanmak büyük önem taşıyor. Uzmanların önerdiği temel adımlar şöyle sıralanıyor:

Her gün aynı saatte uyanmayı alışkanlık haline getirmek

Sabah saatlerinde doğrudan gün ışığı almak

Düzenli fiziksel aktivite yapmak

Yatağa yalnızca gerçekten uyku hissettikten sonra geçmek

Gece uyandığında telefona ya da saate bakmaktan kaçınmak

Yatakta yaklaşık 20 dakika boyunca uyuyamama durumunda loş bir odaya geçip uykunun gelmesini beklemek

Uzmanlar, gece uyanmalarının sıklaşması, uzun sürmesi veya günlük yaşamı olumsuz etkilemesi halinde profesyonel destek alınmasını tavsiye ediyor.