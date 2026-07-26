Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan son verilere göre, günün ilk saatlerinden itibaren İç Anadolu, Ege, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki farklı noktalarda küçük çaplı sarsıntılar meydana geldi.

Bölgesel bazda hafif şiddette hissedilen bu sarsıntılar herhangi bir paniğe yol açmazken, vatandaşlar gece boyunca kaydedilen tüm depremleri yakından takip etti. İşte Türkiye genelinde kaydedilen son depremler.

26 TEMMUZ 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen anlık deprem kayıtları şu şekildedir:

ANKARA (Yukarıkamışlı - Elmadağ): Saat 07:22 | Büyüklük: 2.2 | Derinlik: 5.0 km

KONYA (Sadıkköy - Ilgın): Saat 06:21 | Büyüklük: 1.7 | Derinlik: 4.9 km

DENİZLİ (Taşçılar - Çameli): Saat 05:57 | Büyüklük: 1.7 | Derinlik: 9.8 km

ERZURUM (Kandilli - Aşkale): Saat 05:39 | Büyüklük: 1.4 | Derinlik: 1.3 km

İZMİR KÖRFEZİ (Ege Denizi): Saat 05:39 | Büyüklük: 1.2 | Derinlik: 4.4 km

KAHRAMANMARAŞ (İmali - Türkoğlu): Saat 05:12 | Büyüklük: 0.9 | Derinlik: 6.2 km

KAYSERİ (Eskiyassıpınar - Pınarbaşı): Saat 04:09 | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 5.5 km

MANİSA (Söğütlü - Akhisar): Saat 03:54 | Büyüklük: 1.6 | Derinlik: 9.5 km

KAHRAMANMARAŞ (Emiroğlu - Pazarcık): Saat 02:52 | Büyüklük: 1.9 | Derinlik: 4.3 km

DENİZLİ (Karakıran - Sarayköy): Saat 02:40 | Büyüklük: 1.5 | Derinlik: 11.0 km

KAYSERİ (Yukariburandere - Pınarbaşı): Saat 02:05 | Büyüklük: 2.1 | Derinlik: 5.0 km

YOZGAT (Karapınar - Saraykent): Saat 01:57 | Büyüklük: 2.1 | Derinlik: 7.6 km

ANKARA (Kaplan - Beypazarı): Saat 01:33 | Büyüklük: 1.9 | Derinlik: 5.0 km

EGE DENİZİ: Saat 00:56 | Büyüklük: 1.9 | Derinlik: 7.4 km

ERZURUM (Çayköy - Aşkale): Saat 00:31 | Büyüklük: 2.1 | Derinlik: 7.4 km