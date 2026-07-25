Edinilen bilgilere göre, Kanalboyu’ndan geçtiği sırada kanalda çırpınan yaralı güvercini fark eden Mehmet Arslan, hiç tereddüt etmeden kanala indi. Dikkatli bir şekilde kuşu bulunduğu yerden çıkaran Arslan, onu güvenli bir alana taşıyarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Soğuk su nedeniyle tamamen ıslanan ve bitkin düşen güvercinin yaşama tutunabilmesi için büyük çaba harcayan Arslan, önce fön makinesiyle kuşun tüylerini kuruttu. Ardından aracına aldığı güvercini kaloriferi çalıştırarak ısıttı ve kendine gelmesini sağladı.

Sağlık durumu giderek iyileşen yaralı güvercine "Boncuk" adını veren Mehmet Arslan, tedavi ve bakım sürecini de üstlendi. Boncuk’un tamamen iyileşmesi için gerekli bakımı yapacağını belirten Arslan, hayvanlara karşı duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Arslan’ın yalnızca yaralı güvercini kurtarmakla kalmayıp tedavisi ve bakımını da üstlenmesi, çevrede bulunan vatandaşların takdirini topladı. Sosyal medyada da ilgi gören olay, hayvan sevgisi ve duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kanalboyu’nda yaşanan bu anlamlı kurtarma, küçük bir canlının hayatını kurtarmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yaralı güvercin Boncuk’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mehmet Arslan’ın örnek davranışı Malatyalılar tarafından takdirle karşılandı.