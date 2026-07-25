Sağlık, huzur ve maneviyatla dolu bir gün geçirmek isteyen Malatyalılar için güncel namaz vakitleri yayımlandı. Öte yandan, son dönemde yaşanan doğal afetlerin ardından İslam dininin tedbir, kader ve sorumluluk anlayışına dair dikkat çeken açıklamalara yer verildi.

25 Temmuz 2026 Malatya Namaz Vakitleri

Malatya il genelinde bugün geçerli olan ezan saatleri şu şekildedir:

İmsak: 03:35

Güneş: 05:16

Öğle: 12:40

İkindi: 16:31

Akşam: 19:50

Yatsı: 21:23

“Afetleri Sadece Kadere Yüklemek Doğru Değil”

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kamuoyunda sıkça tartışılan "Müslüman'ın afetlere bakışı nasıl olmalıdır?" sorusuna yanıt verdi. Yayımlanan metinde, insanın tabiata karşı sorumlulukları ve afet öncesinde alınması gereken tedbirler net bir dille ifade edildi.

Önce Tedbir, Sonra Tevekkül: Yerleşim yerlerinin inşa ve imarında doğal afet risklerinin hesaba katılması gerektiği belirtilerek; zemin, malzeme ve inşa tekniklerinin kurallara uygun planlanmasının dini ve insani bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

Sorumluluk İnsana Aittir: İhmal ve hataların sonuçlarını göz ardı edip yaşanan acı neticeleri tamamen kadere yüklemenin doğru bir yaklaşım olmadığı kaydedildi.

Gerçek Sabır Mücadeledir: Musibetler karşısında sabretmenin çaresizce beklemek anlamına gelmediği; aksine metanet gösterip olumsuzlukları gidermek için azimle çalışmak ve yaraları sarmak olduğu ifade edildi.

Afette Vefat Edenlere Şehitlik Müjdesi: Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Hadis-i Şerifleri hatırlatılarak, afetlerde hayatını kaybeden müminlerin hükmen şehit sayıldığı ve çekilen sıkıntıların günahlara kefaret olacağı hatırlatıldı.