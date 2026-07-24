Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 24 Temmuz 2026 Cuma günü kent genelinde yaşanan vefatlara ilişkin günlük cenaze verilerini yayımladı. Açıklanan resmi verilerle birlikte bugün aramızdan ayrılan vatandaşlarımızın defin olunacağı mezarlıklar ve ailelerinin taziyeleri kabul edeceği adresler netleşti.
24 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Malatya’da hayatını kaybeden hemşehrilerimizin bilgileri, yaşları, defin yerleri ve taziye adresleri şu şekildedir:
1. BEYZA ÖZFIRAT
Yaş: 23
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mah. Battalgazi / Malatya
Defin Bilgisi: Şehir Mezarlığına defin edildi.
2. EMİNE ABİŞ
Yaş: 85
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Çöşnük Mah. Battalgazi / Malatya
Defin Bilgisi: Şehir Mezarlığına defin edildi.
3. ZELİHA KILINÇ
Yaş: 76
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Gözene Mah. Yeşilyurt / Malatya
Defin Bilgisi: Gözene Mah. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.
4. ELİF KORHAN
Yaş: 96
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Tepehan Mah. Pütürge / Malatya
Defin Bilgisi: Tepehan Mah. Pütürge / Malatya Mezarlığına defin edildi.
5. MAKBULE DAYAN
Yaş: 94
Cinsiyet: Kadın
Taziye Adresi: Karakaş Köyü Baskil / Elazığ
Defin Bilgisi: Karakaş Köyü Baskil / Elazığ Mezarlığına defin edildi.
Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.