Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 24 Temmuz 2026 Cuma günü kent genelinde yaşanan vefatlara ilişkin günlük cenaze verilerini yayımladı. Açıklanan resmi verilerle birlikte bugün aramızdan ayrılan vatandaşlarımızın defin olunacağı mezarlıklar ve ailelerinin taziyeleri kabul edeceği adresler netleşti.

24 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Malatya’da hayatını kaybeden hemşehrilerimizin bilgileri, yaşları, defin yerleri ve taziye adresleri şu şekildedir:

1. BEYZA ÖZFIRAT

  • Yaş: 23

  • Cinsiyet: Kadın

  • Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mah. Battalgazi / Malatya

  • Defin Bilgisi: Şehir Mezarlığına defin edildi.

2. EMİNE ABİŞ

  • Yaş: 85

  • Cinsiyet: Kadın

  • Taziye Adresi: Çöşnük Mah. Battalgazi / Malatya

  • Defin Bilgisi: Şehir Mezarlığına defin edildi.

3. ZELİHA KILINÇ

  • Yaş: 76

  • Cinsiyet: Kadın

  • Taziye Adresi: Gözene Mah. Yeşilyurt / Malatya

  • Defin Bilgisi: Gözene Mah. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.

4. ELİF KORHAN

  • Yaş: 96

  • Cinsiyet: Kadın

  • Taziye Adresi: Tepehan Mah. Pütürge / Malatya

  • Defin Bilgisi: Tepehan Mah. Pütürge / Malatya Mezarlığına defin edildi.

5. MAKBULE DAYAN

Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.

Muhabir: Nisa Taştan