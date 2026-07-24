Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 24 Temmuz 2026 Cuma günü kent genelinde yaşanan vefatlara ilişkin günlük cenaze verilerini yayımladı. Açıklanan resmi verilerle birlikte bugün aramızdan ayrılan vatandaşlarımızın defin olunacağı mezarlıklar ve ailelerinin taziyeleri kabul edeceği adresler netleşti.

24 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Malatya’da hayatını kaybeden hemşehrilerimizin bilgileri, yaşları, defin yerleri ve taziye adresleri şu şekildedir:

1. BEYZA ÖZFIRAT

Yaş: 23

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Merkez Beydağı Mah. Battalgazi / Malatya

Defin Bilgisi: Şehir Mezarlığına defin edildi.

2. EMİNE ABİŞ

Yaş: 85

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Çöşnük Mah. Battalgazi / Malatya

Defin Bilgisi: Şehir Mezarlığına defin edildi.

3. ZELİHA KILINÇ

Yaş: 76

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Gözene Mah. Yeşilyurt / Malatya

Defin Bilgisi: Gözene Mah. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edildi.

4. ELİF KORHAN

Yaş: 96

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Tepehan Mah. Pütürge / Malatya

Defin Bilgisi: Tepehan Mah. Pütürge / Malatya Mezarlığına defin edildi.

5. MAKBULE DAYAN

Yaş: 94 Malatya Kale’de balıkçılık heyecanı: Ulusal Fırat turna Balığı yarışması başlıyor İçeriği Görüntüle

Cinsiyet: Kadın

Taziye Adresi: Karakaş Köyü Baskil / Elazığ

Defin Bilgisi: Karakaş Köyü Baskil / Elazığ Mezarlığına defin edildi.

Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.