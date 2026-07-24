Malatya genelinde yürütülen işletme bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında 24 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak planlı elektrik kesintisi programı açıklandı.
Şebeke yenileme ve müteahhit çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek kesintilerin gün boyu farklı saat aralıklarında devam edeceği bildirildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına planlı kesinti saatlerine karşı tedbirli olmaları istendi.
İşte 24 Temmuz 2026 tarihinde Malatya’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler:
Battalgazi
09:00 - 12:00: Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)
09:00 - 16:00: Hasırcılar Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)
09:00 - 17:00: Çöşnük Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)
16:00 - 17:00: Hasırcılar Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)
Yeşilyurt
09:00 - 17:00: Kiltepe Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)
Doğanşehir
09:00 - 17:00: Beğre Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)
Pütürge
09:00 - 17:00: Karşıyaka Mahallesi, Ormaniçi Mahallesi, Pazarcık Mahallesi, Balpınarı Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)
Akçadağ
09:00 - 17:00: Aşağıörükçü Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)
Arapgir
09:45 - 12:15: Çaybaşı Mahallesi, Çimen Mahallesi, Düzce Mahallesi, Koru Mahallesi, Ormansırtı Mahallesi, Yaylacık Mahallesi, Çobanlı Mahallesi, Budak Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)
Hekimhan
10:00 - 13:00: Girmana Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)
Kuluncak
14:00 - 17:00: Boğaziçi Mahallesi, İsmetpaşa Mahallesi, İstiklal Mahallesi (İşletme Bakım Çalışması)
Elektrikle çalışan cihazlarınızın zarar görmemesi için kesinti saatlerinden önce tedbir almanız, çalışmaların erken tamamlanması durumunda elektriğin ilan edilen saatten önce verilebileceğini göz önünde bulundurmanız önemle rica olunur.