Malatya’nın Kale ilçesinde doğa ve olta balıkçılığı tutkunlarını bir araya getirecek olan "Ulusal Fırat Turna Balığı Yarışması" için geri sayım başladı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kale Kaymakamlığı ve Kale Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, 24-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Karakaya Baraj Gölü kıyısında düzenlenecek. Farklı şehirlerden kentimize gelecek çok sayıda olta balıkçısı ve takım, 3 gün boyunca dereceye girebilmek için hünerlerini sergileyecek.

İki Ayrı Kategoride Amansız Mücadele

Kale ilçesinde belirlenen özel kıyı şeritlerinde icra edilecek olan yarışmada sporseverler iki ana kulvarda ter dökecek. "Kıyı Balıkçılığı" ve "Bot/Tekne Balıkçılığı" kategorilerinde yarışacak takımlar, Karakaya Baraj Gölü’nün en büyük Turna balığını yakalamak için olta atacak. Kendi kategorilerinde en büyük balığı yakalayarak ilk üçe girmeyi başaran takımlar önemli ödüllerin sahibi olacak.

Kazananlara Dev Ödüller: Birinciye Tekne Verilecek

Adrenalin dolu geçmesi beklenen organizasyonun sonunda dereceye giren yarışmacıları cazip ödüller bekliyor. Her iki kategoride de (Kıyı ve Bot/Tekne) birinciliği elde eden takımlara tekne hediye edilecek. Yarışmayı ikinci sırada tamamlayan ekiplere 50 bin TL, üçüncü olan takımlara ise 25 bin TL para ödülü takdim edilecek.

Kamp Alanlarında Çocuklar ve Aileler İçin Renkli Etkinlikler

Organizasyon sadece balık avı heyecanıyla sınırlı kalmayacak. Yarışma süresince belirlenen çadır ve karavan kamp alanlarında konaklayan vatandaşlar ve çocuklar için de çeşitli sosyal aktiviteler planlandı. Etkinlik takvimi kapsamında minikler için at binme, çocuklara özel balık tutma yarışmaları ve voleybol turnuvaları düzenlenecek. Ayrıca alanıkuran ziyaretçilere ve katılımcılara çeşitli ikramlar sunulacak.