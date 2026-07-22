Kutsal topraklara gitme hayali kuran milyonlarca vatandaş için beklenen gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen 2027 Yılı Hac Kura Çekimi heyecanı başarıyla tamamlandı.

Toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının heyecanla beklediği çekiliş, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda halka açık ve canlı yayında yapıldı. Çekilen kura ile bu yıl kutsal topraklara gidecek 84 bin 942 şanslı vatandaş belirlendi.

Hac Kura Sonuçları Saat Kaçta, Nereden Öğrenilecek?

Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Kutsal görev için hak kazanıp kazanmadığınızı e-Devlet sistemi üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz.

Sonuç İlan Saati: Kura sonuçları ve asil-yedek isim listesi bu akşam saat 20.00’den itibaren e-Devlet’te erişime açılacak.

Sorgulama Kanalı: Sonuçlar yalnızca e-Devlet Kapısı (Turkiye.gov.tr) üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.

SMS Bilgilendirmesi: Kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlara Diyanet tarafından kısa mesaj (SMS) yoluyla da bilgilendirme yapılacak.

T.C. İLE SORGULAMA ADIMI: e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Diyanet İşleri Başkanlığı - Hac İşlemleri" yazarak kura sonucunuza ve sıralamanıza anında ulaşabilirsiniz.

Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar İçin Kritik Tarihler!

Kura sonucunda adı asil listede yer alan vatandaşların, haklarını kaybetmemeleri için belirlenen takvime dikkat etmeleri gerekiyor.

Kutsal yolculuk öncesi yapmanız gereken en kritik tarihler şu şekildedir:

Kesin Kayıt Başlangıcı: 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30 itibarıyla e-Devlet üzerinden kayıt paneli açılacak.

Son Kayıt Tarihi: Kayıt işlemleri 18 Ağustos tarihine kadar tamamlanmak zorunda. Bu tarihe kadar kayıt yapmayanların yerine yedek listeden alım yapılacak.

2027 Hac Gidiş ve Dönüş Tarihleri Netleşti

Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye tahsis edilen 84 bin 942 kişilik kontenjan kapsamında kutsal topraklara gidiş ve dönüş programı da açıklandı.

Gidiş Tarihleri: 17 Nisan - 11 Mayıs 2027

Dönüş Tarihleri: 20 Mayıs - 15 Haziran 2027.