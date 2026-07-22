Malatya genelinde yürütülen altyapı ve işletme bakım çalışmaları kapsamında, planlı elektrik kesintilerine bir yenisi daha ekleniyor. Şebeke yenileme adımları, bölgenin gelecek dönemdeki enerji altyapısını güçlendirmeyi ve kesintisiz hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kesinti Yaşanacak İlçeler ve Mahalle Detayları

Planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları iki ana ilçede yoğunlaşacak. İşletme bakım ekipleri ve müteahhit firma tarafından yürütülecek çalışmaların ilçe ve mahalle bazlı planlaması şu şekildedir:

Battalgazi İlçesi Kesinti Programı

09:00 - 16:00 (7 Saat): Hasırcılar Mahallesi

09:30 - 12:30 (3 Saat): İsmetiye Mahallesi, Kavaklıbağ Mahallesi, Niyazi Mahallesi

16:00 - 17:00 (1 Saat): Karakaşçiftliğiköyü Mahallesi, Hasırcılar Mahallesi, Boran Mahallesi

Yeşilyurt İlçesi Kesinti Programı

09:00 - 17:00 (8 Saat): Bindal Mahallesi, Karahan Mahallesi, Özal Mahallesi

Tüketiciler ve İş Yerleri İçin Önemli Uyarılar

Çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda enerjinin belirtilen süreden daha erken verilebileceği unutulmamalıdır. Güncel durum takibi için bölge dağıtım şirketinin duyurularını takip edebilirsiniz.