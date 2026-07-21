Malatya'da şebeke yenileme ve işletme bakım çalışmaları hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 21 Temmuz 2026 Salı günü Malatya’nın birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Özellikle Akçadağ, Battalgazi, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde gün boyu sürecek kesintiler nedeniyle vatandaşların tedbirli olması isteniyor. Peki, Malatya'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Hangi mahallelerde elektrik kesilecek? İşte 21 Temmuz Malatya planlı elektrik kesintisi listesi.

Akçadağ Elektrik Kesintisi (09:30 - 14:30)

Akçadağ ilçesinde işletme bakım çalışmaları nedeniyle belirtilen saatler arasında elektrik verilemeyecek mahalleler:

Küçükkürne Mahallesi, Kasımuşağı Mahallesi, Levent Mahallesi, Çatalbahçe Mahallesi, Büyükköy Mahallesi, Çobanuşağı Mahallesi, Kayadibi Mahallesi, Kolköy Mahallesi, Kurtuşağı Mahallesi, Eğin Mahallesi, Aksüt Mahallesi, Çakıllıpınar Mahallesi, Demirciler Mahallesi, Güneşli Mahallesi.

Akçadağ Elektrik Kesintisi (09:00 - 17:00)

Ören Mahallesi.

Yeşilyurt Elektrik Kesintisi (09:00 - 17:00)

Yeşilyurt ilçesinde müteahhit çalışması nedeniyle 8 saat boyunca elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler:

Mahmutlu Mahallesi, Dilek Mahallesi, Samanköy Mahallesi, Yaka Mahallesi.

Battalgazi Elektrik Kesintisi (09:00 - 17:00)

Battalgazi ilçesinde altyapı ve bakım çalışmaları kapsamında gün boyu elektrik alamayacak mahalleler:

Hatunsuyu Mahallesi, Alişar Mahallesi, Kemerköprü Mahallesi, Üzümlü Mahallesi, Fırıncı Mahallesi, Bulutlu Mahallesi, Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi, Tanışık Mahallesi, Hisartepe Mahallesi, Kapıkaya Mahallesi, Merdivenler Mahallesi, Pelitli Mahallesi.

Doğanşehir Elektrik Kesintisi (09:00 - 17:00)

Beğre Mahallesi.

Kesintilerin planlanan saatten önce bitmesi durumunda elektrikler ilan edilen süreden daha erken verilebilir. Vatandaşların elektrikli cihazlarını korumak amacıyla tedbirli olmaları ve çalışmalar tamamlanana kadar dikkatli olmaları önerilmektedir.