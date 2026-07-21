Malatya'da hafta içi planları yapan veya anlık sağlık problemi yaşayan vatandaşlar, "Malatya'da bugün hangi eczane nöbetçi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Malatya Eczacı Odası'ndan alınan son dakika verilerine göre, 21 Temmuz 2026 Salı günü şehrin farklı noktalarında hizmet verecek olan nöbetçi eczanelerin tam listesi, kolay adres tanımları ve iletişim numaraları netleşti.

İşte aradığınız ilacı en hızlı şekilde bulabilmeniz için Malatya merkez ve Eski Malatya nöbetçi eczaneleri.

21 Temmuz 2026 Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler

Burcu Kiğılı Eczanesi

Adres Tarifi: İnönü Caddesi, Karaözler Pastanesi Yanı, Yaylagül Büfe Bitişiği - Battalgazi

İletişim: 0422 325 83 25

Durum: 24 Saat Açık

Denizer Eczanesi

Adres Tarifi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, İpek ASM Yanı - Battalgazi

İletişim: 0422 322 00 79

Durum: 24 Saat Açık

Bulvar Eczanesi

Adres Tarifi: Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi Arkası, MAŞTİ Otogar Karşısı, Migros'un Olduğu Ara - Yeşilyurt

İletişim: 0422 502 02 52

Durum: 24 Saat Açık

Doğan Eczanesi

Adres Tarifi: Özalper Mahallesi, Özalper Aile Sağlığı Merkezi Karşısı, Rabia Parkı Aşağısı - Yeşilyurt

İletişim: 0545 173 33 83

Durum: 24 Saat Açık

Eski Malatya Nöbetçi Eczane

Betül Eczanesi

Adres Tarifi: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu, Opet Devamı - Eski Malatya

İletişim: 0534 342 84 44

Durum: 24 Saat Açık