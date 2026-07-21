Malatya'da hafta içi planları yapan veya anlık sağlık problemi yaşayan vatandaşlar, "Malatya'da bugün hangi eczane nöbetçi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Malatya Eczacı Odası'ndan alınan son dakika verilerine göre, 21 Temmuz 2026 Salı günü şehrin farklı noktalarında hizmet verecek olan nöbetçi eczanelerin tam listesi, kolay adres tanımları ve iletişim numaraları netleşti.
İşte aradığınız ilacı en hızlı şekilde bulabilmeniz için Malatya merkez ve Eski Malatya nöbetçi eczaneleri.
21 Temmuz 2026 Malatya Merkez Nöbetçi Eczaneler
Burcu Kiğılı Eczanesi
Adres Tarifi: İnönü Caddesi, Karaözler Pastanesi Yanı, Yaylagül Büfe Bitişiği - Battalgazi
İletişim: 0422 325 83 25
Durum: 24 Saat Açık
Denizer Eczanesi
Adres Tarifi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, İpek ASM Yanı - Battalgazi
İletişim: 0422 322 00 79
Durum: 24 Saat Açık
Bulvar Eczanesi
Adres Tarifi: Karakavak Mahallesi, Eski Fen Lisesi Arkası, MAŞTİ Otogar Karşısı, Migros'un Olduğu Ara - Yeşilyurt
İletişim: 0422 502 02 52
Durum: 24 Saat Açık
Doğan Eczanesi
Adres Tarifi: Özalper Mahallesi, Özalper Aile Sağlığı Merkezi Karşısı, Rabia Parkı Aşağısı - Yeşilyurt
İletişim: 0545 173 33 83
Durum: 24 Saat Açık
Eski Malatya Nöbetçi Eczane
Betül Eczanesi
Adres Tarifi: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar Yolu, Opet Devamı - Eski Malatya
İletişim: 0534 342 84 44
Durum: 24 Saat Açık