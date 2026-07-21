Bugünkü Resmî Gazete’de, doğrudan üretim sahalarını, maden işletmelerini ve gıda sektörünü etkileyecek çok sayıda yönetmelik değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürütme ve İdare bölümünde ilan edilen düzenlemeler, iş güvenliği denetimlerinden kamu kurumlarının iç işleyişine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Yayımlanan yönetmelik güncellemeleriyle birlikte öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

İş Yerlerinde Durdurma Kararları Yeniden Düzenlendi: Hayati risk tespit edilen iş yerlerinde faaliyetin durdurulması süreçlerini kapsayan yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Madenlerde Güvenlik Standardı Artırıldı: Maden iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği şartlarını belirleyen mevzuatta yeni hükümler devreye girdi.

Hayvansal Gıdalarda Hijyen Çıtası Yükseldi: Tüketici sağlığını korumayı hedefleyen hayvansal gıdalara yönelik özel hijyen kurallarında güncelleme yapıldı.

Kültür ve Araştırmaya Yeni Çerçeve: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin çalışma esaslarını belirleyen yönetmelik yayımlandı.

Sağlık ve Biyoteknolojide Kurumsal Yapılanma: Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü ile Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü’nün yapılanma ve faaliyet yürütme esaslarında düzenlemeler gerçekleştirildi.

İlân Bölümü ve Resmi Veriler

Günün Resmî Gazete ilânat kısmında ise yargı kararları, kamu ihaleleri ve piyasaları ilgilendiren finansal veriler paylaşıldı:

Yargı ve İhale İlanları: Mahkeme duyuruları ile resmi kurumların artırma, eksiltme ve ihale ilanları listelendi.

Merkez Bankası Günlük Verileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen güncel döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) günlük değerleri ilan edildi.