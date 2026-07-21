Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamalarına ve hadis-i şeriflere göre, farz namazların ardından Ayetü’l-kürsî okumanın hükmü ve önemi şunlardır:

Fıkhi Hükmü: Namazlardan sonra ‘Âyetü’l-kürsî’yi okumak menduptur (yapılması dinen tavsiye edilen, güzel karşılanan davranış).

Sünnetteki Yeri: Hz. Peygamber (s.a.s.), ‘Âyetü’l-kürsî’nin özellikle yatmadan önce ve namazlardan sonra okunmasını müminlere öğütlemiştir.

21 Temmuz 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya'da yaşayan vatandaşların ibadetlerini eda edecekleri güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03.30

Güneş: 05.13

Öğle: 12.40

İkindi: 16.31

Akşam: 19.53

Yatsı: 21.28