Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Malatya genelinde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Gün boyunca yağış beklenmezken, güneş yüzünü tamamen gösterecek.

Malatyalıları önümüzdeki günlerde daha sıcak bir hava bekliyor. Raporda yer alan bilgilere göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları istendi.

Rüzgar Değişik Yönlerden Esecek

Bölge genelinde rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rüzgarın belirgin bir serinlik getirmesi beklenmezken, havanın durgun ve sıcak yapısını koruyacağı belirtildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Az bulutlu ve açık 36 derece,

Akçadağ: Az bulutlu ve açık 36 derece,

Arapgir: Az bulutlu ve açık 34 derece,

Arguvan: Az bulutlu ve açık 34 derece,

Battalgazi: Az bulutlu ve açık 37 derece,

Darende: Az bulutlu ve açık 37 derece,

Doğanşehir: Az bulutlu ve açık 34 derece,

Doğanyol: Az bulutlu ve açık 38 derece,

Hekimhan: Az bulutlu ve açık 35 derece,

Kale: Az bulutlu ve açık 36 derece,

Kuluncak: Az bulutlu ve açık 34 derece,

Pütürge: Az bulutlu ve açık 36 derece,

Yazıhan: Az bulutlu ve açık 39 derece,

Yeşilyurt: Az bulutlu ve açık 37 derece.