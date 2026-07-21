Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika verilerine göre, bugün saat 08:19’da merkez üssü Malatya Küçüklü - Doğanşehir olan bir deprem meydana geldi.

Yerin 10.0 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 1.6 olarak ölçüldü. Kısa süreli hissedilen deprem bölgede paniğe neden olmazken, vatandaşlar gece boyunca yaşanan diğer depremleri de yakından takip etti. İşte Malatya başta olmak üzere Türkiye genelinde kaydedilen son depremler.

21 TEMMUZ 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

MALATYA (Küçüklü - Doğanşehir): Saat 08:19 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 10.0 km

BALIKESİR (Alakır - Sındırgı): Saat 08:08 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 14.9 km

AĞRI (Aşağıkent): Saat 08:04 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 4.6 km

KÜTAHYA (Sarıkaya - Simav): Saat 07:58 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 2.6 km

ADIYAMAN (Yarbaşı - Gölbaşı): Saat 07:40 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 5.3 km

BALIKESİR (Tavşancık - Savaştepe): Saat 07:26 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 10.4 km

EGE DENİZİ (Kuşadası Körfezi): Saat 07:14 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 5.2 km

AĞRI (Koçbaşı): Saat 07:13 | Şiddet: 3.0 | Derinlik: 5.0 km

BALIKESİR (Aktaş - Sındırgı): Saat 06:19 | Şiddet: 3.2 | Derinlik: 9.8 km

MALATYA (Gürkaynak - Akçadağ): Saat 06:09 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 6.9 km

AKDENİZ (Girit Adası Açıkları): Saat 06:08 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 5.0 km

KÜTAHYA (Altınova - Tavşanlı): Saat 06:07 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 21.5 km

KÜTAHYA (Karakoca - Simav): Saat 05:53 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 12.3 km

KAHRAMANMARAŞ (Kemalpaşa - Göksun): Saat 05:43 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 7.9 km

ELAZIĞ (Cevizdere): Saat 05:39 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 6.9 km

MALATYA (Atalar - Yeşilyurt): Saat 04:50 | Şiddet: 1.7 | Derinlik: 6.1 km

İZMİR (Çobanlar - Ödemiş): Saat 04:43 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 18.2 km

KÜTAHYA (Sarıkaya - Simav): Saat 04:26 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 9.1 km

MALATYA (Çevirme - Akçadağ): Saat 03:45 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 11.6 km

MANİSA (Akkoçalı - Akhisar): Saat 03:35 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 11.2 km

KAHRAMANMARAŞ (Küçükimalı - Türkoğlu): Saat 03:34 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 12.4 km

SİVAS (Kızılburun - Gürün): Saat 03:29 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 5.0 km

EGE DENİZİ (İzmir Körfezi): Saat 03:02 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 19.4 km

AKDENİZ: Saat 02:42 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 7.7 km

TOKAT (Başçiftlik): Saat 01:31 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 5.0 km

BİNGÖL (Sırmaçek - Kiğı): Saat 01:24 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 5.0 km

KÜTAHYA (Örenli - Simav): Saat 01:08 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 12.2 km

KAHRAMANMARAŞ (Çağlayan - Göksun): Saat 01:08 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 5.0 km

BALIKESİR (Sinandede - Sındırgı): Saat 00:25 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 11.5 km

BALIKESİR (Ormaniçi - Sındırgı): Saat 00:09 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 14.1 km

Malatya ve çevresindeki sismik hareketliliğin bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle zaman zaman devam ettiği belirtilirken, uzmanlar vatandaşların yalnızca AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini ifade ediyor.