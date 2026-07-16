Malatya genelinde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve acil ilaç ihtiyaçlarına hızlı yanıt sunabilmek adına 16 Temmuz 2026 Perşembe gününün nöbetçi eczane listeleri netleşti. Malatya Eczacı Odası tarafından paylaşılan güncel verilere göre; merkez ilçeler (Battalgazi, Yeşilyurt) ve Eski Malatya bölgesinde bu gece sabaha kadar kesintisiz hizmet verecek eczaneler belirlendi.
Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, çocuklu aileler ve acil şifalar arayan vatandaşların mağdur olmaması adına mahalle mahalle, adres ve telefon detaylarıyla Malatya güncel nöbetçi eczane listesi haberimizde...
16 TEMMUZ MALATYA GÜNCEL NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ
Merkez İlçeler Nöbetçi Eczaneleri (Yeşilyurt & Battalgazi)
- AHSEN ECZANESİ
- Adres: Çevre Yolu Battalgazi Kavşağı, Sultanlar Sarayı Kız Yurdu Yanı / MALATYA
- Telefon: 0422 361 08 55
- Durum: 24 Saat Kesintisiz Açık
- ZEYNEP ECZANESİ
- Adres: Tandoğan Mah. Aşağı Çöşnük Yeşilçam Cad. No:23/1B (Malatya Konakları Altı) / MALATYA
- Telefon: 0422 325 34 35
- Durum: 24 Saat Kesintisiz Açık
- DURAK ECZANESİ
- Adres: İnönü Mah. İstasyon Cad. İl Emniyet Müdürlüğü Kavşağı Tren Garı Girişi No:30/B Selçuk Apt. / MALATYA
- Telefon: 0531 502 96 98
- Durum: 24 Saat Kesintisiz Açık
- DÖRTYOL ECZANESİ
- Adres: Fahri Kayahan Bulvarı Nikah Sarayı Yanı Konteyner Kent No:12 Yeşilyurt / MALATYA
- Telefon: 0535 516 03 67
- Durum: 24 Saat Kesintisiz Açık
Eski Malatya Nöbetçi Eczanesi
- MENENGİÇ ECZANESİ
- Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi / MALATYA
- Telefon: 0422 999 10 23
- Durum: 24 Saat Kesintisiz Açık