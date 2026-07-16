Malatya genelinde sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve acil ilaç ihtiyaçlarına hızlı yanıt sunabilmek adına 16 Temmuz 2026 Perşembe gününün nöbetçi eczane listeleri netleşti. Malatya Eczacı Odası tarafından paylaşılan güncel verilere göre; merkez ilçeler (Battalgazi, Yeşilyurt) ve Eski Malatya bölgesinde bu gece sabaha kadar kesintisiz hizmet verecek eczaneler belirlendi.

Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, çocuklu aileler ve acil şifalar arayan vatandaşların mağdur olmaması adına mahalle mahalle, adres ve telefon detaylarıyla Malatya güncel nöbetçi eczane listesi haberimizde...

16 TEMMUZ MALATYA GÜNCEL NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ

Merkez İlçeler Nöbetçi Eczaneleri (Yeşilyurt & Battalgazi)

AHSEN ECZANESİ Adres: Çevre Yolu Battalgazi Kavşağı, Sultanlar Sarayı Kız Yurdu Yanı / MALATYA Telefon: 0422 361 08 55 Durum: 24 Saat Kesintisiz Açık

ZEYNEP ECZANESİ Adres: Tandoğan Mah. Aşağı Çöşnük Yeşilçam Cad. No:23/1B (Malatya Konakları Altı) / MALATYA Telefon: 0422 325 34 35 Durum: 24 Saat Kesintisiz Açık

DURAK ECZANESİ Adres: İnönü Mah. İstasyon Cad. İl Emniyet Müdürlüğü Kavşağı Tren Garı Girişi No:30/B Selçuk Apt. / MALATYA Telefon: 0531 502 96 98 Durum: 24 Saat Kesintisiz Açık

DÖRTYOL ECZANESİ Adres: Fahri Kayahan Bulvarı Nikah Sarayı Yanı Konteyner Kent No:12 Yeşilyurt / MALATYA Telefon: 0535 516 03 67 Durum: 24 Saat Kesintisiz Açık



Eski Malatya Nöbetçi Eczanesi

MENENGİÇ ECZANESİ Adres: Meydanbaşı Mah. Osman Ateş Cad. No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi / MALATYA Telefon: 0422 999 10 23 Durum: 24 Saat Kesintisiz Açık

