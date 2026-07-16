Deprem felaketinin ardından Malatya’nın imar ve inşa sürecinde adeta gece gündüz mesai harcayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum için Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden tarihi ve anlamlı bir karar çıktı. Belediye meclisinde tek bir fire dahi verilmeden, oy birliğiyle alınan kararla; Bakan Kurum'un ismi kentteki önemli caddelerden birine verilecek.

Kararın kamuoyuna duyurulmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Malatya halkına ve meclis üyelerine hitaben duygusal bir teşekkür mesajı yayımladı.

"Malatya’mızın Vefası Yine Gönlümüze Dokundu"

Bakan Murat Kurum, Malatya ile arasında deprem sürecinde ve sonrasında çok daha güçlü hale gelen özel bir "gönül bağı" bulunduğunu vurguladı. Alınan kararı kendisi için çok kıymetli bir nişane olarak gören Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Malatya’mızın vefası yine gönlümüze dokundu. Daha önce layık görüldüğüm fahri hemşehrilik beratı, Malatya ile aramızdaki gönül bağımızın en kıymetli nişanelerinden biri olmuştu. Bugün ismimin bu güzel şehrimizin yeniden hayat bulan caddelerinden birine verilmesi de aynı şekilde benim için büyük bir onur ve derin bir vefa anlamı taşıyor."

Sami Er "Deprem Sonrası Katkıları Unutulamaz"

Kararın perde arkasına dair değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, meclis toplantısında yaptığı açıklamada Bakan Kurum'un hakkını teslim etti.

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın yeniden inşa sürecinde Bakan Murat Kurum'un şehre çok önemli katkılar sunduğunu ve her zaman Malatyalıların yanında olduğunu belirten Başkan Sami Er, isminin şehirde yaşatılmasına yönelik teklifin mecliste oy birliğiyle kabul edilmesinin kentin ortak vefa borcu olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum ise meclis üyelerine ve tüm Malatya halkına teşekkürlerini ileterek, "Bu güzel şehre ve hemşehrilerimize daha nice hizmetler yapabilmeyi diliyorum" sözleriyle Malatya’yı ayağa kaldırma çalışmalarının kararlılıkla süreceği mesajını verdi.