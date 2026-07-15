Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde korku dolu anlar yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, yol kenarında bulunan su kanalına uçtu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hiç düşünmeden harekete geçti. Adeta zamanla yarışılan can pazarında, suya gömülen aracın içindeki yaralı şahıs vatandaşların yoğun çabasıyla sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.