Kaza, 15 Temmuz Çarşamba günü (bugün) saat 17.35 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 29 AU 938 plakalı minibüs ile N.Ö. idaresindeki 44 AHS 946 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunanlar yaralandı.

Can Pazarı Yaşandı: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, 29 AU 938 plakalı araç sürücüsü A.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.S. ve Ö.Y.; diğer araç sürücüsü N.Ö. ile yanında bulunan yolcular S.I. ve A.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tahkikat Başlatıldı

Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, yaralı 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından Turgut Özal Bulvarı üzerinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.