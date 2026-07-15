Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan ve yapımıyla büyük umutlar vadeden dev tesis, şimdilerde adeta kaderine terk edilmiş bir hayalet merkez görüntüsü çiziyor.

Yavuz Selim Mahallesi Liyakat Caddesi üzerinde yer alan TOKİ Ticaret Merkezi, sunduğu muhteşem manzaraya tezat oluşturan bakımsızlığıyla çevre sakinlerinin ve esnafın tepkisini çekiyor.

Bölgenin ticari hayatını canlandırması hedefiyle inşa edilen TOKİ Ticaret Merkezi, şimdilerde atıl kalmış durumda. İçerisinde aktif olarak faaliyet gösteren esnaf sayısının bir elin parmaklarını geçmediği merkezde, en temel belediyecilik ve yönetim hizmetlerinin dahi aksadığı görülüyor.

Merkezi ziyaret eden vatandaşları ve dükkanını açık tutmaya çalışan az sayıdaki esnafı karşılayan manzara ise içler acısı:

Çöp Dağları Birikiyor: Ticaret merkezinin koridorlarında ve çevresinde çöpler düzenli olarak toplanmıyor, çevre kirliliği her geçen gün büyüyor.

Yürüyen Merdivenler Süs Oldu: Modern mimarinin bir parçası olarak inşa edilen yürüyen merdivenler uzun süredir çalışmıyor. Vatandaşlar merkezin katlarını yürüyerek çıkmak zorunda kalıyor.

Kaderine Terk Edilmiş Atıl Yapı: Aktif esnaf azlığı ve bakımsızlık nedeniyle koca ticaret merkezi adeta çürümeye yüz tutmuş durumda.

Yavuz Selim Mahallesi sakinleri, Liyakat Caddesi'nin en gözde noktasında bulunan bu yapının bu halde olmasına isyan ediyor. "Burası çok daha canlı ve bölgeye değer katan bir yer olabilirdi. Muhteşem bir manzarası var ama temizlik sıfır, bakım sıfır.

Yürüyen merdivenlerin çalışmaması zaten başlı başına bir fiyasko" diyen vatandaşlar, yetkililerin bir an önce duruma el atmasını ve TOKİ Ticaret Merkezi'nin hak ettiği değeri görmesini talep ediyor.