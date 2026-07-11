Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğü tarafından, çocukların erken yaşta teknoloji ve bilimle tanışması amacıyla hazırlanan projenin detayları netleşti. Çocukların analitik düşünme, problem çözme ve tasarım becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği merkezde, uygulamalı eğitim programlarının hayata geçirilecek.

Merkez bünyesinde 4-6 yaş (okul öncesi) ile 7-14 yaş (ilkokul ve ortaokul) gruplarına yönelik eğitim içerikleri hazırlandığı kaydedildi. Bu kapsamda; Teknoloji, Astronomi Uzay ve Havacılık, Matematik, Doğa Bilimleri, Ahşap Tasarım, Çocuk Gelişim ve Mutfak atölyelerinin faaliyet gösterecek.

Teknoloji atölyesinde robotik kodlama, algoritma mantığı, temel yazılım ve dijital tasarım eğitimleri verilirken; astronomi atölyesinde ise gezegenler, yıldızlar ve uzay teknolojileri hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

“Geleceğin Bilim İnsanları Yetişecek”

Kayıt sürecine ilişkin paylaşılan bilgilere göre; başvuruların 13 Temmuz 2026 Pazartesi gününden itibaren Yeşilyurt Belediyesi Yeni Hizmet Binası ile Millet Bahçesi Yeşilyurt Bilim Merkezi üzerinden yapılabilecek.

Bilim Merkezinde uygulanacak eğitim programlarına yönelik bir değerlendirmede bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, tüm çocukları merkeze davet etti. Başkan Geçit konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede,

“Merak eden, keşfeden ve üreten çocuklarımızı Yeşilyurt Bilim Merkezimize bekliyoruz. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek bu önemli projeyle çocuklarımız hem eğlenecek hem de öğrenerek kendilerini geliştirecek. Bilimin ışığında büyüyen nesiller, güçlü yarınların en büyük teminatıdır”

ifadelerini kullandı.