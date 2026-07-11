Sürekli uyku hali ve kronik halsizlik gibi şikayetlerin temelinde genellikle vücuttaki demir eksikliği yatıyor. Akciğerlerdeki oksijeni organlara taşıyan hemoglobin proteininin ana maddesi olan bu mineral hücresel enerji üretimini bütünüyle yönetiyor. Beslenme uzmanı Dr. Sibylle Kranz insan bedeninin en kolay emebildiği "hem demiri" formunu taşıyan gıdaları tek tek inceledi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri verileri sağlıklı bir yaşam için gereken günlük demir miktarını yaş ve cinsiyete göre sınıflandırıyor.

Yetişkin erkekler ile elli yaşını aşmış bireylerin günde 8 miligram demir alması gerekiyor. Üreme çağındaki kadınlarda kan kaybı nedeniyle bu ihtiyaç 18 miligrama çıkarken hamilelik döneminde tam 27 miligrama tırmanıyor. Uzmanlar günlük kotayı doldurmak için biyoyararlanımı en yüksek hayvansal ürünleri tavsiye ediyor.

LİSTENİN ZİRVESİNDE TAVUK CİĞERİ BULUNUYOR

Mutfaklarda eskisi kadar tercih edilmeyen sakatatlar besin değeri açısından sıralamanın mutlak liderliğini üstleniyor. Seksen beş gram pişmiş tavuk ciğeri tek başına 11 miligram demir barındırıyor.

Bu miktar erkeklerin günlük gereksiniminin tamamını karşılarken kadınların ihtiyacının yarısından fazlasını kapatıyor.

Deniz ürünleri zengin mineral yapılarıyla araştırmada üst sıralara yerleşti. Doksan beş gramlık bir istiridye porsiyonu vücuda 7,8 miligram demir kazandırıyor. Sık tüketilen midyenin 85 gramında ise tam 6 miligram demir bulunuyor. Midye aynı zamanda hücre yenilenmesini hızlandıran B12 vitamini yönünden güçlü bir destekleyici görevi görüyor.

MANDA ETİ KLASİK SIĞIR ETİNİ GERİDE BIRAKTI

Kanatlı hayvanlar kategorisinde derisiz ördek göğsü tavuk ve hindiye göre çok daha yüksek bir demir profili çiziyor. Bir porsiyon ördek göğsü yaklaşık 4 miligram demir içeriyor.

Son derece yağsız bir yapıya sahip olan manda eti mineral zenginliğinde sığır etini geçmeyi başardı.

Yüz on beş gramlık manda eti porsiyonu vücuda 3,2 miligram demir veriyor. Serbest dolaşan hayvanlardan elde edilen bu ürün düşük doymuş yağ yapısıyla kalp sağlığını koruyor. Konserve yağlı sardalya ise kutu başına ortalama 3 miligram demir sağlarken kalsiyum ve D vitaminini bir arada sunuyor.

Yıllardır demir denilince akla ilk gelen gıda olan kırmızı et araştırmada yedinci basamakta kaldı.

Yağsız bir antrikot biftek porsiyonu 2,5 miligram demir sunuyor. Beslenme uzmanları sığır etinin kas performansını artıran kreatin zenginliği nedeniyle hala en güvenilir mineral kaynaklarından biri olduğunu vurguluyor.