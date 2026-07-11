Malatya'da yaşayanlar dikkat. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ), 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü kentin neredeyse tüm büyük ilçelerini kapsayan dev bir elektrik kesintisi programı açıkladı
Malatya genelinde FEDAŞ planlı işletme/bakım faaliyetleri nedeniyle 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanıyor. Kesintiler başta Darende, Yeşilyurt, Battalgazi, Akçadağ, Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerinde hayatı etkileyecek.
İşte FEDAŞ verilerine göre Malatya'da ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesintisi programı:
DARENDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Saatleri: 11:00 - 13:00
Etkilenen Mahalleler: Sakarya, Akçatoprak, Çaybaşı, Çınar, Barındır, Başkaya, Kuzpınar, Karaoğuz, Akova, Kölükler, Şuğul, Yarımca, Yeniköy, Günerli, Günpınar, Irmaklı, Güdül, Medişeyh, Kaynak, Kerimli, Hisarcık, Hisarkale, Gökçeören, Karabayır, Mollauşağı, Ozan, Şendere, Uzunhasan, Üçpınar, Yeşiltaş, Yukarıulupınar, Yenipınar, Çukurkaya, Yazıköy, Zaviye, Hacılar Şeyhli, Beybağı, Hacılar Sıragöz, Yenice, Mehmet Paşa, Nadir, Sandıkkaya, Sayfiyes, Heyiketeği, İbrahimpaşa, Kaldırım, Gökyar, Kılıçbağı, Hacıderviş, Balaban, Aşağıulupınar, Yavuzlar, Ilıca, Başdirek, Gaziköy ve Ağılbaşı mahalleleri.
AKÇADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti Saatleri: 11:00 - 13:00
Etkilenen Mahalleler: Taşevler, Esenbey, Çatalbahçe, Doğantepe, Kozluca ve Taşolar mahalleleri.
YEŞİLYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ (İŞLETME BAKIM ÇALIŞMASI)
Kesinti Saatleri: 09:30 - 16:30
Etkilenen Mahalleler: Hıroğlu, Mullakasım, Gedik, Hamidiye, Gündüzbey ve Yakınca mahalleleri.
BATTALGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ (MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI)
Kesinti Saatleri: 09:00 - 16:00
Etkilenen Mahalleler: Bahçelievler, Dolamantepe, Toptaş, Karakaşçiftliğiköyü, Çolakoğlu, Kadıçayırı ve Yarımcahan mahalleleri.
DOĞANŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ (İŞLETME BAKIM ÇALIŞMASI)
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Etkilenen Mahalleler: Güzelköy ve Kurucaova mahalleleri.
HEKİMHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ (MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI)
Kesinti Saatleri: 09:00 - 17:00
Etkilenen Mahalleler: Girmana Mahallesi.
Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan duyuruda, şebeke çalışmalarının planlanan saatten erken tamamlanması durumunda, ilan edilen sürenin dolması beklenmeden mahallelere yeniden enerji verilebileceği bildirildi. Vatandaşların elektrikle çalışan cihazlar konusunda tedbirli olmaları önerilmekte.