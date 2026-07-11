Türkiye genelinde sismik hareketlilik küçük ölçekli sarsıntılarla devam ederken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika verilerine göre, bugün saat 05:01’de merkez üssü Malatya Harunuşağı - Akçadağ olan bir deprem meydana geldi.

Yerin 15.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının büyüklüğü 1.5 olarak ölçüldü. Kısa süreli sismik hareketlilik bölgede herhangi bir paniğe neden olmazken, vatandaşlar gece boyunca yaşanan diğer sarsıntıları da yakından inceledi.

11 TEMMUZ 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekilde:

MALATYA (Harunuşağı - Akçadağ): Saat 05:01 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 15.4 km

MİDİLLİ ADASI GÜNEYİ (Ege Denizi): Saat 08:40 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 7.2 km

AKDENİZ: Saat 08:25 | Şiddet: 3.0 | Derinlik: 6.8 km

AKDENİZ: Saat 08:21 | Şiddet: 3.8 | Derinlik: 7.5 km

KUŞADASI KÖRFEZİ (Ege Denizi): Saat 07:51 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 3.0 km

GÖKOVA KÖRFEZI (Ege Denizi): Saat 07:39 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 7.3 km

MANİSA (Dualar - Kırkağaç): Saat 06:54 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 10.3 km

İZMİR (Terzihaliller - Bergama): Saat 06:32 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 5.4 km

ANKARA (Hırkatepe - Beypazarı): Saat 06:14 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 1.6 km

ERZURUM (Palandöken): Saat 05:15 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 17.4 km

VAN (Edremit): Saat 04:41 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 5.0 km

GİRİT ADASI AÇIKLARI (Akdeniz): Saat 04:39 | Şiddet: 2.4 | Derinlik: 20.1 km

IĞDIR (Obaköy): Saat 04:07 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 10.0 km

GİRİT ADASI AÇIKLARI (Akdeniz): Saat 03:47 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 9.1 km

BALIKESİR (Küçükbükü - Sındırgı): Saat 03:35 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 6.1 km

KAHRAMANMARAŞ (Gümüşdöven - Elbistan): Saat 03:34 | Şiddet: 1.1 | Derinlik: 6.2 k

KARS (Kakaç - Arpaçay): Saat 03:25 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 3.4 km

MUŞ (Örenkent - Bulanık): Saat 03:16 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.2 km

ANTALYA KÖRFEZİ (Akdeniz): Saat 03:11 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 12.5 km

KAHRAMANMARAŞ (Karaelbistan - Elbistan): Saat 02:48 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 7.8 km

AKDENİZ: Saat 02:31 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 12.4 km

ANKARA (Dudaş - Beypazarı): Saat 02:11 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 15.8 km

KAHRAMANMARAŞ (Gündere - Elbistan): Saat 01:43 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 5.0 km

MUŞ (Arakonak - Bulanık): Saat 01:35 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 16.1 km

BALIKESİR (Küçükbükü - Sındırgı): Saat 00:11 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 7.3 km

Malatya ve çevresindeki sismik hareketliliğin, bölgenin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle doğal bir süreç olarak devam ettiği belirtiliyor. Uzmanlar, vatandaşların asılsız iddialara itibar etmemelerini ve yalnızca AFAD ile Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini önemle vurguluyor.