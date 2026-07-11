Bugün yayımlanan Resmi Gazete, hem kamu çalışanlarını hem iş dünyasını hem de askeri personeli yakından ilgilendiren çok kritik yasal düzenlemelere sahne oldu. Yasama, yürütme ve idare bölümlerinde yayımlanan kararlar, devlet mekanizmasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

İşte Resmi Gazete'nin bugünkü gündemini şekillendiren o kritik maddeler:

UZMAN ERBAŞLARIN GÖZÜ BU KANUNDAYDI

Yasama bölümünün en önemli maddesini 7588 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun oluşturdu. Meclis'ten geçerek yürürlüğe giren bu kanunla birlikte, TSK bünyesinde görev yapan uzman erbaşların özlük hakları, mesleki güvenceleri ve kariyer basamaklarında önemli iyileştirmelere gidilmesi hedefleniyor.

KAMU PERSONELİ VE EĞİTİM DÜNYASINDA YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yayımlanan kararlar arasında doğrudan vatandaşa ve kamu çalışanlarına dokunan iki kritik başlık yer aldı:

Memur Tazminatlarına Düzenleme: Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararda değişikliğe gidildi. Bu hamle, belirli kadro ve unvanlardaki kamu personelinin mali haklarını doğrudan etkileyecek.

Öğretmenlerin Ek Ders Saatleri Yeniden Belirlendi: Millî Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda revizyon yapıldı. Eğitimcilerin ek ders ödemeleri ve ders yükü dağılımları bu kararla yeni bir boyut kazandı.

BÜROKRASİDE PEŞ PEŞE ATAMALAR

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yapılan yeni görevlendirmeler de bugünün dikkat çeken başlıkları arasındaydı. 2026/157 ile 168 sayıları arasında değişen toplam 12 farklı atama kararıyla, kritik kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey koltukların yeni sahipleri ilan edildi.

İTHALATTA YERLİ ÜRETİCİYİ KORUMA KALKANI

Ekonomi ve ticaret başlığında ise ithalat rejimine yönelik radikal kararlar alındı. Özellikle PET Resin ithalatına getirilen korunma önlemi dikkat çekerken; oyuncaklar, anne-bebek ürünleri, CE işareti taşıyan sanayi ürünleri ve telsiz ekipmanlarının ithalat denetim tebliğleri baştan aşağı yenilendi. Bu adımın, iç piyasadaki yerli üretimi desteklemek ve güvensiz ürün girişini engellemek amacıyla atıldığı belirtiliyor.

BÖLGESEL KALKINMA VE KAMULAŞTIRMA ADIMLARI

Kararnamede yerel yönetimleri ve enerji projelerini ilgilendiren kritik kararlar da yer buldu:

Batman Havalimanı Müjdesi: Batman Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık Daimi Hava Hudut Kapısı olarak belirlendi. Bu karar, bölgenin dış dünyaya açılması ve turizm/ticaret potansiyeli açısından tarihi bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor.

Enerji ve Petrol İçin Acele Kamulaştırma: Şanlıurfa Siverek'teki petrol arama sahası (Zincirliçay-1) ile Siirt ve Diyarbakır (Bismil) bölgelerindeki büyük enerji iletim hatlarının yapımı amacıyla stratejik taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı çıkarıldı.