Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar var? 10 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Bugünün öne çıkan maddelerinde üniversite eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliklerindeki güncellemeler dikkat çekiyor. Öğrencilerin ve akademik camianın gözü bu değişikliklerin detaylarında.

İşte Resmi Gazete’nin Yürütme/İdare ve İlân bölümlerinde yer alan tüm detaylar:

1. YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ: ÜNİVERSİTELERDE YÖNETMELİKLER DEĞİŞTİ!

Bugünkü Resmi Gazete'nin en çok konuşulan kısmı üniversitelerin eğitim ve sınav sistemlerinde yapılan değişiklikler oldu. Yayınlanan yeni yönetmelikler şu şekilde:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi: Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. (AÖF öğrencilerinin sınav ve ders geçme sistemindeki yeni kurallar merak konusu oldu.)

Konya Teknik Üniversitesi (Lisansüstü): Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Konya Teknik Üniversitesi (Önlisans ve Lisans): Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi.

2. İLÂN BÖLÜMÜ VE EKONOMİK VERİLER

Resmi Gazete'nin ilân tablosunda ise yargıdan ihalelere kadar birçok rutin ve kritik süreç yer alıyor:

Yargı İlânları: Mahkemelerden gelen resmi duyurular.

Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Kamu kurumlarının yeni ihale süreçleri.

Çeşitli İlânlar: T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.