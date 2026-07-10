Günlük hayatta ticari işlemlerini vadeli ya da taksitli olarak gerçekleştiren vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan alışverişlerde vade farkı uygulamasının dini hükmü netlik kazandı.

İslam hukukuna göre, bir malın peşin olarak alınıp satılması caiz olduğu gibi vadeli yani veresiye olarak satılması da tamamen caiz görülüyor. Vadeli satıştan doğan borç, tarafların yaptığı anlaşmaya bağlı olarak vadesi geldiğinde tek seferde yahut belirli taksitler halinde ödenebiliyor. Piyasa şartlarında bir malın peşin fiyatı ile veresiye fiyatı genellikle farklılık gösterebiliyor. Bu doğrultuda, alıcı ve satıcının başta belli bir fiyat üzerinde mutabık kalması şartıyla, satış bedeline vade farkı konulmasında dini açıdan herhangi bir sakınca bulunmuyor. Ancak bu tür satışlarda, akde konu olan malın satış esnasında mevcut olması, toplam satış bedeli ile ödeme zamanının yani vadenin taraflar arasında açık ve net olarak belirlenmesi gerekiyor.

10 TEMMUZ 2026 MALATYA GÜNCEL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 10 Temmuz 2026 Cuma günü Malatya için güncel namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 03.18

Güneş: 05.05

Öğle: 12.39

İkindi: 16.31

Akşam: 19.59

Yatsı: 21.38

İslam'ın özünde yer alan samimiyet ve ihlasla yapılan dualar kul ile yaratıcı arasındaki bağı güçlendirirken; belirlenen namaz vakitlerine riayet ederek ibadetleri eda etmek, günümüzü manevi anlamda bereketlendirmenin en güzel yoludur.

Busabah Medya ailesi olarak tüm hemşehrilerimizin ibadetlerinin, zikirlerinin ve dualarının kabul olmasını diler, huzur dolu bir gün geçirmenizi temenni ederiz.