Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan verilere göre, şehir genelinde bugün yaşamını yitiren vatandaşların defin işlemleri tamamlandı. Vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diler, sabırlar temenni ederiz.
Bugün Malatya'da son yolculuğuna uğurlanan isimler:
Yusuf Tekin (76)
Taziye Adresi: Yavuz Selim Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Fatma Sarı (90)
Taziye Adresi: Başharik Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Kadiruşağı Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı
Ahmet İnce (87)
Taziye Adresi: Gedik Mh. Yeşilyurt / Malatya
Defin Yeri: Gedik Mh. Yeşilyurt / Malatya Mezarlığı
İbrahim Fidan (91)
Taziye Adresi: Minayik Mh. Arguvan / Malatya
Defin Yeri: Minayik Mh. Arguvan / Malatya Mezarlığı
Fatma Yıldırım (79)
Taziye Adresi: Sofular Mh. Kuluncak / Malatya
Defin Yeri: Sofular Mh. Kuluncak / Malatya Mezarlığı
Kadife Özen (75)
Taziye Adresi: Gündeğer Mh. Pütürge / Malatya
Defin Yeri: Gündeğer Mh. Pütürge / Malatya Mezarlığı
Abuzer Eryiğit (81)
Taziye Adresi: Reşadiye Mh. Doğanşehir / Malatya
Defin Yeri: Reşadiye Mh. Doğanşehir / Malatya Mezarlığı
ultan Genç (79)
Taziye Adresi: Arapkir / Malatya
Defin Yeri: Arapkir / Malatya Mezarlığı
Fatma Tacar (82)
Taziye Adresi: Hatunsuyu Mh. Battalgazi / Malatya
Defin Yeri: Hatunsuyu Mh. Battalgazi / Malatya Mezarlığı
Mehmet Karayil (80)
Taziye Adresi: Sincik / Adıyaman
Defin Yeri: Sincik / Adıyaman Mezarlığı