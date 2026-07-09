Peki, Malatya'da bugün hangi mahallelerde elektrikler kesilecek, kesinti ne kadar sürecek ve elektrikler saat kaçta gelecek? İşte planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallelerin tam listesi!

Malatya ve ilçelerinde elektrik tedarik şebekesi üzerinde gerçekleştirilecek olan planlı işletme bakım ve müteahhit çalışmaları nedeniyle bugün (9 Temmuz 2026) birçok noktaya enerji verilemeyecek. Sabahın erken saatlerinde başlayacak olan elektrik kesintileri, bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar devam edecek.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına FEDAŞ tarafından planlanan kesinti programının detaylarını sizler için derledik. İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle Malatya elektrik kesintisi listesi:

BATTALGAZİ İLÇESİ

Saat 09:00 - 11:00 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler:

ALACAKAPI MAH.

YENİ MAH.

Saat 09:00 - 13:00 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler:

ALACAKAPI MAH., BAHÇELİEVLER MAH., DOLAMANTEPE MAH.

KARABAĞLAR MAH., KARAHAN MAH., MEYDANBAŞI MAH.

TOPTAŞ MAH., YENİ MAH., ORDUZU MAH., KARATEPE MAH.

KARAKAŞÇİFTLİĞİKÖYÜ MAH., HASIRCILAR MAH., ADAGÖREN MAH.

AĞILYAZI MAH., ALİŞAR MAH., ÇOLAKOĞLU MAH., KADIÇAYIRI MAH.

KEMERKÖPRÜ MAH., KULUŞAĞI MAH., ŞİŞMAN MAH., TOYGAR MAH., YARIMCAHAN MAH.

Saat 13:00 - 15:00 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler:

ORDUZU MAH.

BULGURLU MAH.

KARAKÖY MAH.

YARIMCAHAN MAH.

Saat 09:00 - 17:00 Arası (Uzun Süreli) Kesinti Yapılacak Mahalleler:

HATUNSUYU MAH.

ALİŞAR MAH.

KEMERKÖPRÜ MAH.

KADIÇAYIRI MAH.

YEŞİLYURT İLÇESİ

Saat 09:00 - 17:00 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler:

MAHMUTLU MAH.

DİLEK MAH.

YAKA MAH.

İKİZCE MAH.

SAMANKÖY MAH.

DOĞANYOL İLÇESİ

Saat 09:00 - 16:00 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler:

İSAK MAH.

GEVHERUŞAĞI MAH.

YEŞİLKÖY MAH.

HEKİMHAN İLÇESİ

Saat 09:00 - 17:00 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler:

GİRMANA MAH.

AKÇADAĞ İLÇESİ

Saat 09:00 - 17:00 Arası Kesinti Yapılacak Mahalleler:

ÖREN MAH.

Elektrik kesintisi süresince elektrikle çalışan cihazlarınızı korumak adına fişten çekmeniz, çalışmaların bitiş saatine yakın tedbirli olmanız önemle rica olunur. Çalışmaların öngörülen saatten önce bitmesi durumunda şebekeye erken enerji verilebilecektir.