Gece boyunca yurdun farklı noktalarında yaşanan mikro depremler sismik hareketliliği gözler önüne sererken, detaylar ve güncel liste belli oldu. Türkiye genelinde yer kabuğundaki hareketlilik sürerken, sabah saatlerinde bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi’nden alınan son dakika verilerine göre, bugün saat 04:35’te merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan 3.1 büyüklüğündeki depremin hemen iki dakika sonrasında, saat 04:33’te merkez üssü Malatya Pütürge (Söğütlü) olan bir başka sarsıntı kaydedildi.

Malatya'daki deprem yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, büyüklüğü 2.5 olarak ölçüldü. Gece saat 02:03’te ise Malatya Uluköy merkezli 1.4 büyüklüğünde bir başka mikro sarsıntı daha kaydedilmişti. Her iki sarsıntı da çevre illerde hafif şekilde hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. İşte Malatya ve Adıyaman odağında, Türkiye genelinde gece boyunca kaydedilen son depremler…

9 TEMMUZ 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerinden derlenen son depremler listesi şu şekildedir:

ADIYAMAN (Karagöl - Çelikhan): Saat 04:35 | Şiddet: 3.1 | Derinlik: 5.0 km

MALATYA (Söğütlü - Pütürge): Saat 04:33 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 5.0 km

MALATYA (Uluköy): Saat 02:03 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 20.4 km

ÇANAKKALE (Güvemcik - Bayramiç): Saat 00:45 | Şiddet: 3.3 | Derinlik: 12.8 km

AKDENİZ: Saat 00:11 | Şiddet: 3.7 | Derinlik: 8.1 km

MUĞLA (Otmanlar - Köyceğiz): Saat 07:23 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 3.0 km

ELAZIĞ (Ilıncak - Sivrice): Saat 07:07 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 8.3 km

KAHRAMANMARAŞ (Eldelek - Elbistan): Saat 06:50 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 6.5 km

AKDENİZ: Saat 06:14 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 74.8 km

KAHRAMANMARAŞ (Gümüşdöven - Elbistan): Saat 06:03 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 3.9 km

BALIKESİR (Poyrazlı - Erdek): Saat 04:50 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 3.9 km

ANKARA (Doğanyurt - Beypazarı): Saat 04:15 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 9.8 km

BİTLİS (Gönüllü - Hizan): Saat 04:15 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 5.0 km

EGE DENİZİ: Saat 03:17 | Şiddet: 2.1 | Derinlik: 17.8 km

VAN (Değirmenözü): Saat 02:59 | Şiddet: 2.5 | Derinlik: 5.0 km

EGE DENİZİ: Saat 02:55 | Şiddet: 2.6 | Derinlik: 8.1 km

KAHRAMANMARAŞ (Altınova): Saat 02:16 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 7.9 km

KAHRAMANMARAŞ (Ortaören - Ekinözü): Saat 01:41 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 7.0 km

ANKARA (Nuhhoca - Beypazarı): Saat 00:53 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 15.3 km

BALIKESİR (Armutalan): Saat 07:26 | Şiddet: 1.0 | Derinlik: 18.0 km

Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman üçgenindeki sismik hareketlilikler artçı ve mikro depremler şeklinde bir süre daha devam edebilir. Vatandaşların panik yapmaması ve yalnızca AFAD ile Kandilli Rasathanesi gibi resmi kurumların bilgilendirmelerine itibar etmesi önem arz etmektedir.