Malatya-Elazığ karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası, şans eseri ucuz atlatıldı. Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan bir TIR ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, TIR’ın arka ve yan kısmındaki boşluğa sıkışarak hasar aldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Araç içinde sıkışan kimsenin olmaması ve kazayı herkesin yara almadan atlatması derin bir nefes aldırdı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı. Temizlenen yol yeniden tamamen trafiğe açıldı.