Malatya son dakika kaza haberleri merkezinden edinilen bilgilere göre; olay Battalgazi ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi Hatunsuyu Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu keskin virajı alamadı. Kontrolden çıkan araç, savrularak hızla karşı şeride geçti.

KARŞI ŞERİDİN BOŞ OLMASI BÜYÜK BİR FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Kazanın meydana geldiği o korku dolu anlarda, şans eseri karşı istikametten herhangi bir aracın gelmiyor oluşu yüreklere su serpti. Yoğun trafiğin olduğu saatlerde büyük bir facia veya zincirleme kazayla sonuçlanabilecek bu durum, caddenin o an boş olması sayesinde adeta direkten döndü. Ancak kontrolden çıkan araçtaki savrulma nedeniyle içeride bulunan yolcular kabusu yaşadı.

2'Sİ ÇOCUK 3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Tek taraflı olarak gerçekleşen şiddetli kazanın ardından otomobilde bulunan 2’si çocuk toplam 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların büyük bir panikle durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin zamanla yarıştığı olay yerinde, yaralılara ilk müdahaleler ambulans içerisinde yapıldı. Ardından Malatya'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınan yaralıların, çok şükür ki hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı Hatunsuyu Caddesi’nde trafiğin güvenli şekilde akmasını sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.