Olay, Pütürge ilçesine bağlı Arıtoprak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bölgedeki meyve bahçelerine ve ormanlık alana yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile orman yangın söndürme görevlileri sevk edildi.

ALEVLERİN DİĞER EVLERE SIÇRAMASI ÖNLENDİ

Bölgeye intikal eden 13 itfaiye personeli, 5 müdahale aracıyla alevlere karşı zorlu bir mücadele başlattı. Ekiplerin gece boyunca sürdürdüğü koordineli ve yoğun çalışmalar neticesinde yangın, sabah saatlerinde çevredeki diğer evlere ve daha geniş bir ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, 2 ev kullanılamaz hale geldi ve yaklaşık 20 dönümlük orman ile meyve bahçesi zarar gördü. Yangın sebebiyle bölgede ciddi bir maddi hasar oluşurken, alevlerin etkisiyle bazı yaban hayvanlarının da zarar gördüğü bildirildi. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla bölgede detaylı inceleme başlattı.