Malatya'da 2026 yılının ilk yarısında yürütülen yoğun trafik denetimleri ve asayiş çalışmaları, meyvelerini kaza istatistiklerinde gösterdi. İl genelinde trafiğe kayıtlı araç ve motosiklet sayısındaki artışa rağmen, güvenlik güçlerinin sahada gerçekleştirdiği sıkı kontroller sayesinde hem kaza sayılarında hem de kaza sonrası yaşanan can kayıplarında geçmiş yıla oranla ciddi azalmalar yaşandı.

Açıklanan verilere göre, 2026 yılı itibarıyla Malatya genelinde 255.905 tescilli araç ve 25.598 tescilli motosiklet bulunuyor. Yılın ilk 6 ayında yürütülen denetim faaliyetleri ile kazalara ilişkin detaylar ise şu şekilde kayıtlara geçti:

TRAFİK DENETİMLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Yılın ilk yarısında toplam 884.981 araç denetlendi. Bu rakam, 2025 yılına göre denetlenen araç sayısında yüzde 7,5’lik bir artış anlamına geliyor.

150.500 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Denetimlerde 150.500 sürücüye cezai işlem uygulandı. Sıkı kontrollere rağmen cezai işlem uygulanan sürücü sayısı geçen yıla oranla yüzde 3,1 azaldı.

Geleceğimiz olan çocukların güvenliği için 8.150 okul servisi denetlendi ve denetim oranı yüzde 3 arttı. Kurallara uymayan 1.329 okul servisine cezai işlem kesilirken, ceza alan servis sayısı yüzde 2,2 azaldı.

KAZA ORANLARI VE CAN KAYIPLARI GERİLEDİ

Yollardaki denetimlerin artması, kaza bilançolarına doğrudan olumlu yansıdı. 2025 yılının aynı dönemine kıyasla yaşanan değişimler şöyle sıralandı:

Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 1.090'dan 1.010'a düşerek yüzde 7,3 azaldı.

Ölümlü kaza sayısı 13'ten 9'a geriledi (yüzde 30,7 azalış), yaralanmalı kaza sayısı ise 1.077'den 1.001'e düştü (yüzde 7 azalış).

YAYA ÖLÜMLERİ ARTTI

Kaza yerindeki can kaybı 15'ten 13'e (yüzde 13,3 azalış), yaralı sayısı ise 1.673'ten 1.586'ya geriledi (yüzde 5,2 azalış).

En dikkat çekici başarı ise sağlık sisteminin ve hızlı müdahalenin etkisiyle hastanede hayatını kaybedenlerin sayısında yaşandı. Bu sayı 22'den 5'e düşerek yüzde 77 oranında azaldı.

Tüm bu olumlu verilere karşın, kaza yerindeki yaya ölümleri ise maalesef 2'den 3'e yükseldi.