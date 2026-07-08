Olay, Malatya çevre yolu üzerindeki bir toplu taşıma durağında meydana geldi. Trambüs durağında sahipsiz bir el çantası bırakıldığını fark eden çevredekiler, durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine hızla bölgeye intikal eden polis ekipleri, olası bir tehlikeye karşı durağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirirken, bağlantı yolunu da araç trafiğine tamamen kapattı.



PATLATILMASINA SANİYELER KALA ORTAYA ÇIKTI

Özel kıyafetli bomba imha uzmanları, şüpheli paketi fünye bağlayarak kontrollü bir şekilde imha etmek için gerekli prosedürleri başlattı. Tam bu esnada, koşarak güvenlik kordonunun olduğu alana gelen bir kişi, çantanın kendisine ait olduğunu belirterek ekiplere seslendi. Şahsın müdahalesiyle hareketlenen olay yerinde yapılan incelemelerde, paketin içerisinde herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığı ve şahsa ait bir el çantası olduğu kesinleşti.



Yetkililerden alınan bilgiye göre; eşiyle birlikte İstanbul'dan kente gelen şahsın, otogardan çıktıktan sonra ulaşım için durağa geçtiği ve buradaki kalabalık esnasında eşyasını unuttuğu anlaşıldı. Şahsın kimlik bilgilerinin doğrulanmasının ardından çanta kendisine iade edildi. Güvenlik tedbirlerinin sonlandırılmasıyla birlikte bölgedeki araç trafiği normale dönerken, çevre sakinleri yaşanan paniğin asılsız çıkmasıyla rahatladı.