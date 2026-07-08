Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da, adalet arayışının sürdüğü deprem davaları teknik süreçlere takılmaya devam ediyor. Yıkılan binalara ilişkin yürütülen hukuki süreçlerde, üniversitelerden talep edilen detaylı bilimsel inceleme raporlarının gecikmesi dava süreçlerinin uzamasına neden oluyor.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada, enkazında birçok vatandaşın can verdiği Ermeç Apartmanı dosyası ele alındı. Yargılama sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi adına daha önce Yalova Üniversitesi'nden talep edilen teknik bilirkişi raporunun henüz mahkemeye sunulmadığı tutanaklara yansıdı.

Tarafların katılmadığı celsede durumu değerlendiren mahkeme heyeti, raporun dava dosyasına eklenmesinin beklenmesine hükmederek eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 9 Eylül tarihine erteledi.

6 İSİM BİLİNÇLİ TAKSİRLE YARGILANIYOR

Battalgazi ilçesinde yer alan ve saniyeler içinde çökerek 19 kişinin hayatını kaybetmesine, 5 kişinin de yaralanmasına yol açan binanın yapım sürecinde ihmali bulunanlar hakkında yürütülen soruşturmada 6 kişi sanık kürsüsünde bulunuyor.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; binanın müteahhitleri Hasan Hüseyin Ermeç ve Abdulvahap Gündoğan ile fenni mesul Metin Karataş'ın yanı sıra, dönemin Malatya Belediyesi'nde görevli inşaat mühendisleri Alper Yiğit, Ahmet Özer ve İmar İşleri Müdür Vekili Duran Özdemir hakkında da ağır cezalar isteniyor. Şüphelilerin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davada, beklenen teknik bilirkişi raporunun dosyaya girmesinin ardından mahkeme heyetinin esasa ilişkin değerlendirmelerine başlaması bekleniyor.