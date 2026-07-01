AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, hafta sonu gerçekleştirilen genişletilmiş istişare kampının son gününde Malatya adına söz alarak kentin en kritik iki talebini doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti. Malatya kulislerinde uzun süredir konuşulan ancak henüz resmi takvime bağlanmayan projeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili kurmaylarına verdiği anlık talimatlarla resmiyet kazandı.

İşte ulaşımdan sağlığa, adli altyapıdan lojistiğe kadar Malatya’yı bölgenin başkenti yapacak 3 dev projeye dair tüm detaylar...

MALATYA HIZLI TREN PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE NETLEŞEN TAKVİM!

Ulaşımda Malatya’ya çağ atlatacak olan hızlı tren projesinde en çok merak edilen "Ne zaman?" sorusu yanıt buldu. Milletvekili Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulaştırma kurmaylarına çok net bir hedef süre verdiğini belirterek süreci şu sözlerle özetledi:

“Hafta sonu Sabancı da AK Parti Milletvekilleri ve Kademe Başkanlarını katıldığı 33. istişare ve değerlendirme toplantısının son gününde, soru cevaplarını ve milletvekillerinin taleplerini iletildiği programda biz de Malatya adına söz aldık. Özellikle Malatyalıların beklediği hızlı Tren ve diğeri de şehir hastanesiyle ilgili talepleri ilettik. Cumhurbaşkanımız da hızlı trenle ilgili hem Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanı İbrahim Şenel’e hem de Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na talimat vererek 2027yatırım programına alınması noktasında talimat verdi.”

SAĞLIKTA DEV ADIM MALATYA ŞEHİR HASTANESİ İÇİN RESMİ SÜREÇ BAŞLADI

Şehrin bir diğer mega yatırımı olan Malatya Şehir Hastanesi projesi de Cumhurbaşkanlığı talimatıyla birlikte "beklenti" aşamasından çıkıp "icraat" aşamasına geçti. Daha önce Sağlık Bakanı'nın Malatya ziyaretinde verdiği sözün ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bizzat devreye girmesiyle birlikte projenin önündeki tüm bürokratik engeller kalktı.

Milletvekili Tüfenkci, sağlık kompleksi için belirlenen takvimi şu şekilde duyurdu:

“Malatya Şehir Hastanesi noktasında da Sağlık Bakanımıza talimat vererek 2027 yılında yatırım programına alınması noktasında talimat verdiler. Daha önce bildiğiniz gibi bakanımız da Malatya'ya gelmişti ve bu konuda söz vermişti. İnşallah o konu bitmiş oldu. Bizim açımızdan biz de yine projeleri takip edeceğiz. Daha önce de gündeme gelmişti ve bu konu beklentiydi. Ama Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları olmamıştı. Şimdi Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları da oldu ve netice itibariyle inşallah 2027 yatırım programında yer alacak.”

MALATYA ADLİ TIP KURUMU BİNASININ İHALESİ YAPILDI!

Geleceğe dönük bu iki dev projenin müjdesini veren Tüfenkci, kente bugün itibariyle kazandırılan somut bir başka yatırımı daha açıkladı. Bölge illerine de hizmet vermesi planlanan Malatya Adli Tıp Kurumu binasının ihalesi resmen gerçekleştirildi.

Yeni binanın yüksek teknik kapasitesine dikkat çeken Tüfenkci, yeni merkezin detaylarını şu maddelerle paylaştı:

Yeni İhtisas Daireleri Kuruluyor: Yeni komplekste geleneksel adli tıp birimlerinin yanı sıra; biyolojik, trafik ve gözlem ihtisas daireleri de yer alacak.

Yeni komplekste geleneksel adli tıp birimlerinin yanı sıra; de yer alacak. Sonuçlar 10 Gün İçinde Açıklanacak: İhalesi dün yapılan dev projenin, 1 hafta veya 10 gün içerisinde ihaleyi alan firmanın açıklanmasıyla birlikte hızla yer teslimi yapılarak inşaatına başlanacak.

Malatya’yı lojistik, sağlık ve adalet altyapısında bölgenin parlayan yıldızı yapacak olan bu üç büyük yatırımın tüm aşamaları Ankara-Malatya hattında çok sıkı bir şekilde takip edilmeye devam ediyor.