Malatya sınırları içerisinde hizmet sunan lokanta, restoran ve kafelerde bugün itibarıyla yeni bir döneme girildi. Müşteri sağlığını merkeze alan kurala göre, mekanların sunduğu menülerde yiyecek ve içeceklerin alerjen özellikleri ile kalori tutarları açık bir biçimde yer alacak. Türkiye genelindeki dev zincir restoranların Malatya'daki şubelerinde bu zorunluluk bugün başladı. Malatya'nın yerel lokanta işletmecilerine menü basımlarını yenilemeleri için 31 Aralık 2026 tarihine kadar yasal bir geçiş süreci verildi.

Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Haklar

Araç trafiğinin yoğun olduğu Malatya'da zorunlu trafik sigortalarının kapsamı bugün genişletildi. Araçların karıştığı kazalarda ortaya çıkan değer kaybı rakamları, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) standartları esas alınarak eksperler marifetiyle hesaplanacak. Malatyalı araç sahipleri, kaporta hasarı için başvurduklarında sistem otomatik olarak değer kaybı talebini de işleme koyacak. Kaza sonucunda oluşabilecek protez organ ihtiyaçları ve bakıcı tutma maliyetleri doğrudan Sağlık Giderleri Teminatı içine çekildi. Vefat ve sakatlanmalara yönelik tazminat tutarlarının saptanma usulleri değiştirilirken, şirketlere bildirimleri e-Devlet, SMS, mobil uygulama veya e-posta ile yapma yetkisi tanındı.

Ambalajını Getirene Nakit İade

Atık oranını azaltmak ve doğayı korumak amacıyla kurulan Depozito İade Sistemi bugün Malatya genelinde işlemeye başladı. Yurt genelindeki 81 il ile beraber 973 ilçeye yerleştirilen iade makineleri Malatyalıların kullanımına sunuldu. Standart "Depozito İade" etiketine sahip PET plastik malzemeler, cam şişeler, karton kutular ve metal ambalajlar bu ünitelerce toplanacak. Tüketiciler, bu makinelere bıraktıkları her nitelikli atık için 1 TL değerinde depozito iadesine hak kazanacak.