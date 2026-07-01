6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen 3 yılı aşkın sürenin ardından Malatya’nın imar süreci hakkında Busabah Medya'ya konuşan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Malatya Temsilcisi Eser Alan, kentin yeniden yapılanma sürecine meslek odalarının dahil edilmediğin kaydetti.

Eser Alan, depremlerin üzerinden 3 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen şehirdeki sorunların hala devam ettiğine dikkat çekti. Çarşı projesinin yerel dinamiklerle yürütülen bir çalışma olmadığını vurgulayan Alan, projenin tamamen merkezi hükümetin yönlendirmesiyle Ankara'da hazırlandığını belirtti.



BÜYÜK PROJE DAR ALANA SIKIŞTIRILDI

Ankara'da hazırlanan bir projenin Malatya'da uygulanmasını sakıncalı bulduklarını ifade eden Temsilci Alan, gelinen noktada çarşı projesinin artık bitme aşamasına ulaştığını ve bu saatten sonra projeyi değiştirmenin pek mümkün olmadığını dile getirdi. Malatya merkezinde yer altı suyu seviyesinin oldukça yüksek olduğunu hatırlatan Eser Alan, böylesine büyük kütleli bir projenin dar bir alana sıkıştırılmasının yer altı sularının doğal akış yönünü etkileyebileceğini söyledi.



FORE KAZIK VE PERDE BETON YER ALTI SUYUNA BARAJ OLUŞTURUR MU?

İnşaatın ilk günlerinden beri suların drene edilerek tahliye edildiğini belirten Alan, çakılan fore kazıkların ve dökülen beton perdelerin adeta bir baraj görevi görerek suyu arkasında tutabileceğinin altını çizdi.



Yeni yapıların uzun ömürlü olması gerektiğinin söyleyen Alan, teknik çekincelerini şu sözlerle aktardı:



"Bizim en büyük eleştirimiz ve korkumuz bu suyun binanın temellerinde, bodrum katlarında aşınmaya, rutubete, korozyona sebep vermesi ve sadece çarşı projesinin kendisine de değil, etrafındaki birçok binaya zarar vereceği yönündeydi. Biz bu sorunları defaatle dile getirmemize rağmen çok fazla dikkate alınmadık. Bizim için öncelikli olan konu yapının sağlam bir şekilde ayakta durması ve uzun ömürlü olması. Umarım 3 yıl sonra ‘Bodrum katlarda kılcal çatlaklar oluyor ya da rutubet oluşuyor’ şeklinde şikayetlerle karşı karşıya kalmayız." Malatya dahil 10 ilde 150 milyonluk vurgun: Sahte altın operasyonunda 67 gözaltı İçeriği Görüntüle