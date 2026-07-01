Malatya’nın ana arterlerinden biri olan Malatya-Elazığ karayolunda çift taraflı bir trafik kazası meydana geldi. Battalgazi Alt Geçidi mevkiinde yaşanan kazada, çarpışan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak refüje savruldu ve ters dönerek durabildi. Araçların büyük hasar gördüğü kazada, biri çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

ALT GEÇİT ÇIKIŞINDA KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Elazığ yönüne doğru seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen iki araç, alt geçit çıkışında henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan araçlardan biri hızla orta refüje çarptı ve takla atarak ters döndü.

ÇEVREDEKİLER VE EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Kazanın hemen ardından yoldan geçen diğer sürücüler araçlarını durdurarak yaralılara ilk müdahaleyi yapmak için harekete geçti. İhbar hattına yapılan bildirimlerin ardından olay yerine kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ters dönen otomobilin içerisinde sıkışan ve aralarında çocukların da olduğu 3 yaralı, vatandaşların ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

MALATYA-ELAZIĞ KARAYOLUNDA TRAFİK AKSADI

Yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Malatya-Elazığ karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten ve kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla yoldan temizlenmesiyle birlikte ulaşım yeniden normale döndü.

Polis ekipleri, kazanın oluş şeklini ve nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı.