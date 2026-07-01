1 Temmuz 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı! Yürürlüğe giren 7587 sayılı yeni kanunla hastane muayene katılım payları sıfırlandı, taksici esnafına vergi muafiyeti geldi ve sosyal medya fenomenlerine reklam zorunluluğu başladı. İşte o kararlar...
HASTANE MUAYENE ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ
Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) güncellendi:
- Aile Hekimleri: Muayene katılım payı tamamen kaldırıldı.
- Sevkli Gidene İndirim: Aile hekiminden sevk alarak hastaneye gidenlere %50 indirim uygulanacak.
- Hastane Ücretleri: İkinci basamak devlet hastanelerinde muayene ücreti 50 TL, eğitim-araştırma hastanelerinde ise 90 TL oldu.
TAKSİCİ ESNAFINA VERGİ MUAFİYETİ
7587 sayılı kanun kapsamında, yeni nesil taksimetre cihazı kullanan ve hasılatını tamamen belgelendiren taksi esnafına, talepleri doğrultusunda 3 yıl süreyle vergi muafiyeti ve avantajı sağlandı.
FENOMENLERE REKLAM ZORUNLULUĞU
Ticari Reklam Yönetmeliği değişti. Sosyal medya etkileyicileri (influencer); kazanç, ücretsiz ürün veya indirim kodu sağladıkları tüm paylaşımlarda açıkça "Reklam" veya "Tanıtım" ibaresini kullanmak zorunda olacak.
İNTERNET HABER SİTELERİNE BİK AYARI
Resmi ilan alan internet haber sitelerinin anlık okur sayısı ve kadro durumu sıkı denetlenecek. Kurallara uymayan dijital basına 1 ila 10 gün arasında resmi ilan kesme cezası verilebilecek.