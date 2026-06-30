Malatya genelinde sürdürülen şebeke yenileme, periyodik bakım ve altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle kentin can damarı olan birçok mahalle bugün karanlığa bürünecek. FEDAŞ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 30 Haziran Salı günü özellikle Yeşilyurt, Battalgazi ve Doğanşehir ilçelerindeki belirli bölgelerde uzun süreli enerji kesintileri yaşanacak.

Vatandaşların mağdur olmaması adına uzmanlar, elektrikle çalışan cihazların zarar görmemesi için kesinti saatinden önce fişlerin çekilmesi ve telefonların şarj edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, Malatya’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle tam liste...

İLÇE İLÇE 30 HAZİRAN MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Yeşilyurt İlçesinde 7.5 Saate Varan Kesinti!

Merkez ilçe Yeşilyurt’ta hem şebeke yenileme hem de müteahhit çalışmaları nedeniyle geniş çaplı kesintiler kapıda:

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi: Saat 09:30 - 17:00 arasında (Yaklaşık 7.5 saat) İşletme Bakım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

Saat arasında (Yaklaşık 7.5 saat) İşletme Bakım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek. Kırkpınar Mahallesi: Saat 09:00 - 13:00 arasında (4 saat) Müteahhit Çalışması kapsamında kesinti yapılacak.

Saat arasında (4 saat) Müteahhit Çalışması kapsamında kesinti yapılacak. Göktarla Mahallesi: Saat 09:00 - 13:00 arasında (4 saat) şebeke altyapı çalışması uygulanacak.

Battalgazi’de Uzun Süreli Kesinti

Battalgazi ilçesinde de günün büyük bölümünü kapsayan bir bakım operasyonu yürütülecek:

Ağılyazı Mahallesi: Saat 09:00 - 16:00 arasında (7 saat) yürütülecek olan Altyapı ve İşletme Çalışmaları sebebiyle elektrik akışı tamamen kesilecek.

Doğanşehir'de Tam 8 Saat Elektrik Yok!

Günün en uzun süreli kesintisi Doğanşehir ilçesinden bildirildi. İşte etkilenecek o bölge:

Beğre Mahallesi: Saat 09:00 - 17:00 arasında (8 saat) İşletme Bakım Çalışması (Ekip operasyonu) nedeniyle elektrik verilemeyecek.

CİHAZLARI KORUYUN, ASANSÖRÜ KULLANMAYIN

Planlı kesintilerin yapılacağı bölgelerde ani voltaj dalgalanmalarına karşı hassas elektronik cihazların (buzdolabı, televizyon, bilgisayar vb.) fişten çekilmesi önemle tavsiye ediliyor. Ayrıca kesinti başlangıç ve bitiş saatlerinde binalarda asansör kullanımlarına ara verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Vatandaşlar, anlık durum güncellemeleri, arıza takibi ve daha detaylı bilgi edinmek için ALO 186 Arıza İhbar Hattı üzerinden FEDAŞ yetkililerine 7/24 ulaşabilecekler.