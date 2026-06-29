Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 29 Haziran 2026 tarihine ait günlük cenaze ve vefat bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Şehrimizde bugün yaşamını yitiren 5 vatandaşımızın cenaze detayları, taziye evleri ve defin yerleri netleşti.

İşte Malatya’da bugün vefat eden vatandaşlarımızın eksiksiz ve tam listesi:

1. Suzan Yurtsever

Yaş: 84

84 Cinsiyet: Kadın

Kadın Taziye Adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

2. Veysel Karani Turgut

Yaş: 44

44 Cinsiyet: Erkek

Erkek Taziye Adresi: Cirikpınar Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Cirikpınar Mahallesi, Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.

3. Ömer Lütfi Berber

Yaş: 86

86 Cinsiyet: Erkek

Erkek Taziye Adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Başharık Mahallesi, Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.

4. Haney Yılmaz

Yaş: 87

87 Cinsiyet: Kadın

Kadın Taziye Adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

İkizce Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.

5. Rafet Aydoğan

Yaş: 60

60 Cinsiyet: Erkek

Erkek Taziye Adresi: Barguzu Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Barguzu Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Barguzu Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.

Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Şehrimize ait en güncel taziye ve cenaze bilgilerini sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz.