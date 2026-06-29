Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 29 Haziran 2026 tarihine ait günlük cenaze ve vefat bilgilerini kamuoyuyla paylaştı. Şehrimizde bugün yaşamını yitiren 5 vatandaşımızın cenaze detayları, taziye evleri ve defin yerleri netleşti.
İşte Malatya’da bugün vefat eden vatandaşlarımızın eksiksiz ve tam listesi:
1. Suzan Yurtsever
- Yaş: 84
- Cinsiyet: Kadın
- Taziye Adresi: Turgut Özal Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
2. Veysel Karani Turgut
- Yaş: 44
- Cinsiyet: Erkek
- Taziye Adresi: Cirikpınar Mahallesi, Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edilmiştir.
3. Ömer Lütfi Berber
- Yaş: 86
- Cinsiyet: Erkek
- Taziye Adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi / Malatya
- Defin Yeri: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.
4. Haney Yılmaz
- Yaş: 87
- Cinsiyet: Kadın
- Taziye Adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.
5. Rafet Aydoğan
- Yaş: 60
- Cinsiyet: Erkek
- Taziye Adresi: Barguzu Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
- Defin Yeri: Barguzu Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya Mezarlığına defin edilmiştir.
Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Şehrimize ait en güncel taziye ve cenaze bilgilerini sitemizden anlık olarak takip edebilirsiniz.
Muhabir: Nisa Taştan