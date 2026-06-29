Malatya’da haftanın ilk gününde planlı elektrik kesintileri şehri adeta karanlığa bürüyecek. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, şebeke bakım ve onarım çalışmaları kapsamında merkez ilçeler dahil olmak üzere birçok noktada 8 saate varan kesintiler yaşanacak.

Peki, 29 Haziran Pazartesi günü Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek? Hangi mahalleler bu kesintiden etkilenecek? İşte Yeşilyurt, Battalgazi ve diğer ilçelerde elektriklerin kesileceği o saatler...

İLÇE İLÇE MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Yeşilyurt Elektrik Kesintisi

Yeşilyurt ilçesinde hem öğlen saatlerinde hem de sabahın ilk saatlerinden itibaren geniş çaplı kesintiler planlandı.

İnönü Mahallesi: 12:00 - 17:00 (5 Saat)

12:00 - 17:00 (5 Saat) Özalper Mahallesi: 12:00 - 17:00 (5 Saat)

12:00 - 17:00 (5 Saat) Kaynarca Mahallesi: 09:00 - 17:00 (8 Saat)

09:00 - 17:00 (8 Saat) Dilek Mahallesi: 09:00 - 17:00 (8 Saat)

Battalgazi Elektrik Kesintisi

Battalgazi'de bazı mahallelerde mesai saati boyunca, bazı bölgelerde ise öğle saatlerine kadar kesinti uygulanacak.

Karabağlar Mahallesi: 09:00 - 17:00 (8 Saat)

09:00 - 17:00 (8 Saat) Hanımınçiftliği Mahallesi: 09:00 - 17:00 (8 Saat)

09:00 - 17:00 (8 Saat) Yaygın Mahallesi: 09:00 - 13:30 (4.5 Saat)

09:00 - 13:30 (4.5 Saat) Tokluca Mahallesi: 09:00 - 13:30 (4.5 Saat)

Arapgir Elektrik Kesintisi

Arapgir ilçesinde tam 7 mahallede sabah saat 09:00 itibarıyla başlayacak olan kesinti, akşam saatlerine kadar devam edecek.

Aşağıulupınar Mahallesi: 09:00 - 17:00 (8 Saat)

09:00 - 17:00 (8 Saat) Hezenek Mahallesi: 09:00 - 17:00 (8 Saat)

09:00 - 17:00 (8 Saat) Hocaali Mahallesi: 09:00 - 17:00 (8 Saat)

09:00 - 17:00 (8 Saat) Yukarıulupınar Mahallesi: 09:00 - 17:00 (8 Saat)

09:00 - 17:00 (8 Saat) Gözeli Mahallesi: 09:00 - 17:00 (8 Saat)

09:00 - 17:00 (8 Saat) Kayakesen Mahallesi: 09:00 - 17:00 (8 Saat)

Pütürge Elektrik Kesintisi

Pütürge kırsalında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle 8 saatlik kesinti öngörülüyor.

Bakımlı Mahallesi: 09:00 - 17:00 (8 Saat)

09:00 - 17:00 (8 Saat) Örmeli Mahallesi: 09:00 - 17:00 (8 Saat)

09:00 - 17:00 (8 Saat) Şiro Taraksu Mahallesi: 09:00 - 17:00 (8 Saat)

Hekimhan Elektrik Kesintisi

Hekimhan ilçesinde de bugün bir mahalle planlı kesintilerden etkilenecek.

Girmana Mahallesi: 09:00 - 17:00 (8 Saat)